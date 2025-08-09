Chi l'avrebbe mai detto che questi 3 insoliti oggetti possono essere messi anche in lavatrice, perché dovresti farlo anche tu? I motivi sono sorprendenti.

La lavatrice è un elettrodomestico a cui mai e poi mai si potrà rinunciare. Con le sue funzioni, ormai sempre più intuitive e di ultima generazione, permette di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza la minima fatica. Non si dovrà fare altro che mettere tutto al suo interno, impostare il programma dedicato, aggiungere i detersivi necessari e avviare il tutto. Nel giro di qualche ora anche lo sporco più ostinato sarà completamente sparito.

Ovviamente, affinché possa svolgere adeguatamente le sue funzioni, sarà importante adottare alcune piccole accortezze che permetteranno di ottenere i risultati migliori. La pulizia della lavatrice è senza dubbio il primo passo per avere un bucato perfetto ed una macchina che consuma il necessario. Il secondo passaggio invece, è fare attenzione a tutti quei piccoli errori che possono danneggiare lavatrice e bucato.

3 oggetti insoliti da mettere subito in lavatrice: il motivo è pazzesco

Per quanto possa essere semplice mettere in un funzione la lavatrice, spesso ci troviamo a dover fare i conti con alcuni imprevisti a cui non sappiamo dare una soluzione. Ad esempio, quante volte ci siamo ritrovati il bucato appena lavato pieno di peli e pelucchi o anche di capelli? O peggio ancora, quante volte abbiamo trovato capi spenti e senza colore? Ebbene, da oggi tutto questo non accadrà più, grazie a questi 3 oggetti del tutto insoliti che andranno messi sempre in lavatrice.

Il primo ‘oggetto’ da mettere in lavatrice sin dal prossimo ciclo di lavaggio è il pepe nero. Questo ingrediente, grazie alle sue particolari proprietà riesce a proteggere i colori mantenendoli vivi e brillanti. Un altro oggetto da mettere è del comunissimo ghiaccio, nell’ultima fase di centrifuga, basterà aprire l’oblò della lavatrice e mettere una manciata di cubetti di ghiaccio. Il calore lo farà sciogliere e il vapore sprigionato andrà ad agire sulle pieghe riducendole e così non si dovrà nemmeno stirare.

Infine, il vero tocco geniale è quello di mettere in lavatrice una spugnetta per piatti, che ovviamente dovrà essere nuova e pulita. Ma qual è la sua funzione? Messa all’interno della lavatrice, grazie alla sua superficie porosa la spugna funzionerà come se fosse una ‘calamita’ e catturerà tutti quei peli, pelucchi e capelli che in genere troviamo su tutto il resto del bucato. Ed ecco come, 3 oggetti insoliti, in realtà siano perfetti per avere finalmente capi perfetti.