Allegri sorpreso: dal Milan alla Roma per 12 milioni più 2 di bonus

Mancano circa due settimane all’inizio del campionato di serie A e si lavora senza sosta, tutte le big di serie A vogliono rinforzare la rosa e completarla totalmente. Due le squadre più attive sono sicuramente Milan e Roma, due squadre con un nuovo progetto ed un nuovo tecnico e che stanno acquistando diversi giocatori. Prima le uscite e poi acquistare, entrambe le società hanno le stesse idee e in particolare la squadra di Allegri sta lavorando senza sosta.

Il Milan ha finalmente concluso la telenovela Jashari, chiudendo per 39 milioni di euro bonus compresi e assicurandosi cosi uno dei maggiori prospetti del calcio europeo. Oltre a lui sono arrivati a centrocampo Samuele Ricci, mezzala della Nazionale italiana e soprattutto Luka Modric, ex Pallone d’Oro e giocatore che anche a 40 anni risulta decisivo nel nostro campionato. Il Milan quindi riflette sul da farsi e lavora ad alcune mosse a centrocampo.

I rossoneri hanno solo una competizione e quindi bisogna liberarsi degli esuberi. Nelle ultime ore Sky ha parlato del forte interesse del Nottingham Forrest per Musah, nel mirino del Napoli e i rossoneri lo cedono solo per oltre 30 milioni di euro. Ma il giocatore americano non è l’unico e nelle ultime ore sarebbero nati rumors riguardo il futuro di Ruben Loftus Cheek, centrocampista inglese che può partire a sorpresa.

Niente da fare per Allegri, il Milan lo sacrifica

In queste settimane Allegri ha provato a rilanciarlo ed ha dimostrato di crederci ma alla fine sono arrivati tre nuovi centrocampisti e la proprietà Milan ha testimoniato che nessuno è incedibile e nelle ultime ore sono nati rumors riguardo il centrocampista inglese Ruben Loftus Cheek. Il Milan chiede 15 milioni di euro ma un club di serie A è molto vicino ad accontentare le richieste rossonere.

Secondo alcune indiscrezioni su Loftus Cheek c’è la Roma di Giampiero Gasperini, a caccia di rinforzi fisici per la mediana e l’inglese sarebbe il giocatore perfetto. Loftus Cheek vuole giocare, anche per conquistarsi un posto per il Mondiale il prossimo anno e i tanti arrivi a centrocampo preoccupano il giocator e il suo entourage, la Roma sarebbe pronta ad offrire 12 milioni di euro più 2 di bonus, l’affare è tutt’altro che utopia.

Le trattative sarebbero già a buon punto, un affare lampo che nessuno si sarebbe mai aspettato, colpo ora davvero vicino alla riuscita per la Roma mentre il Milan libera posti.