Ufficiale Koopmeiners, clamorosa decisione in casa Juve

Dopo l’innesto di giocatori come Joao Mario e Jonathan David il calciomercato della Juve è praticamente fermo con la società che deve prima liberarsi di alcuni esuberi e poi provare a chiudere colpi in attacco. Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic sono sul piede di partenza ma al momento cederli senza una svalutazione è quasi impossibile, un’opportunità che sarebbe clamorosa.

Il club bianconero ha speso molto la scorsa estate ma con risultati piuttosto deludenti. Investimenti su Kelly in difesa, Koopmeiners e Douglas Luiz a centrocampo e Nico Gonzalez in attacco non sono stati affatto ripagati e al momento tutti i giocatori citati valgono probabilmente meno della metà. La Juve è in difficoltà, si cerca una soluzioni ma è difficile trovare presto la quadra, anzi. Il mercato bianconero è in crisi.

Igor Tudor dove fare di necessità virtù e deve sfruttare il materiale a disposizione e nelle prossime ore affronterà in amichevole il Borussia Dortmund, probabilmente la sfida più importante finora in questo precampionato. Entrambi i club hanno partecipato al Mondiale per club e ora c’è curiosità per capire la reale condizione dei giocatori bianconeri, a ormai meno di 15 giorni dall’inizio della stagione. Vedendo la formazione ideale di Tudor c’è da registrare una decisione riguardo Teun Koopmeiners.

Juve, Tudor ha deciso: le ultime verso l’amichevole

La Juve giocherà con il consueto 3-4-2-1 con Jonathan David unica punta. A centrocampo spazio all’accoppiata Locatelli e Khephren Thuram che uniscono qualità e quantità mentre sulla trequarti il tecnico croato punterà sull’accoppiata composta da Conceicao e soprattutto Kenan Yildiz, punto di riferimento ormai dell’undici bianconero. Insomma la Juve sembra ben collaudata e sembra non esserci posto per Koopmeiners.

E’ vero che con diverse competizioni ognuno troverà spazio ma fa strano vedere il ruolo di riserva per un giocatore che un anno fa è stato pagato circa 60 milioni di euro. L’ennesimo investimento della Juve che non ha convinto, il club bianconero ha ricevuto grosse critiche in questi mesi e il mercato è stato uno dei problemi principali. Oltre 100 milioni per Douglas Luiz e Koopmeiners ed entrambi al momento non sono titolari in questa Juve.

Tecnicamente l’olandese potrebbe anche partire al giusto prezzo ma nessuno sembra essere interessato ad avvicinarsi a queste cifre. Intanto la priorità sul mercato resta Kolo Muani e si lavora a trovare un accordo il prima possibile con la dirigenza del Psg, una trattativa che si preannuncia tutt’altro che facile.