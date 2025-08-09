Inter, cambia il mercato: infortunio e stop di 1 mese

Ancora una vittoria in amichevole per l’Inter di Cristian Chivu che ha battuto in rimonta nella giornata di ieri il Monaco, squadra sulla carta molto più avanti nella preparazione. Una sfida che è partita in salita visto subito il gol dei monegaschi e l’espulsione (per certi versi discutibile) di Hakan Calhanoglu dopo solo mezzora di gioco. Nonostante ciò si sono intraviste buone cose.

Ottime prestazioni dei nuovi acquisti, specialmente Sucic e l’attaccante Bonny, subentrato nella ripresa e protagonista con la rete della vittoria. Con il francese e Francesco Pio Esposito l’attacco nerazzurro sembra essere in ottime condizioni verso la prossima stagione. Ma non solo perchè l’Inter pensa al presente e al futuro, e vede in Ademola Lookman e Giovanni Leoni le priorità sul calciomercato.

Due investimenti importanti e per questo si lavora in uscita, giocatori che non fanno parte del progetto, specialmente a centrocampo. L’Inter – entro la fine del mercato – potrebbe salutare Asllani e Zielinski, due giocatori ormai ai saluti e si cerca l’offerta giusta per entrambi. Un infortunio potrebbe cambiare il mercato ed un club di serie A sarebbe pronto a mettere le mani su Asllani, centrocampista che – come dichiarato dal Ds Piero Ausilio – è ormai ufficialmente in uscita.

Mercato Inter, pronta l’offerta per Asllani

Tre anni in nerazzurro e Asllani non ha mai convinto del tutto. Il club lo aveva scelto come l’erede di Calhanoglu ma l’ex Empoli non è mai apparso all’altezza, anzi spesso è finito nel mirino della critica. Ora l’Inter ha preso Sucic e con il possibile passaggio al 3-4-2-1 il giocatore potrebbe trovare ancora meno spazio. Asllani vuole restare in Italia e per questo ha rifiutato un’offerta del Betis Siviglia e club di Premier League, squadre pronte ad accontentare i nerazzurri che chiedono circa 15 milioni di euro per il giocatore.

Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma del Bologna sul giocatore, Asllani piace molto a Sartori e l’ultimo infortunio di Ferguson potrebbe cambiare le cose. Lo scozzese si è infortunato in amichevole e resterà fermo per un mese, ma oltre a questo preoccupano i tanti infortuni che il giocatore ha avuto negli ultimi due anni. Asllani è un nome che intriga e il Bologna sarebbe pronto ad offrire un prestito con diritto di riscatto.

Una trattativa da fine mercato ma intanto ci sono da registrare queste voci, occhio al colpo Asllani a sorpresa.