Scalvini cambia maglia in Italia, affare da 35 milioni

In Serie A sono tante le squadre di prima fascia che hanno cambiato assetto tecnico con l’approdo di nuovi allenatori pronti a prendere in mano il progetto.

È il caso anche della Roma, che ha affidato la propria panchina all’esperienza di Gian Piero Gasperini, e dell’Atalanta che al posto dell’ex nerazzurro ha scelto Ivan Juric, lo scorso anno diviso proprio tra la capitale e il Southampton. Decisioni pesanti che inevitabilmente vanno anche a condizionare le strategie di mercato con i due club che potrebbero anche intrecciare i rispettivi destini.

Nello specifico c’è un difensore come Giorgio Scalvini, pupillo di Gasperini che lo ha lanciato giovanissimo, che potrebbe rientrare al centro di alcuni discorsi. Il tutto però dipenderà dalle prossime mosse in uscita della società capitolina che dopo tanti nuovi innesti potrebbe cedere un pezzo pregiato della propria collezione.

La Roma ha inserito in rosa giocatori del calibro di Evan Ferguson, Wesley, Daniele Ghilardi e Neil El Aynaoui, ed ora potrebbe concentrarsi sulle uscite con l’obiettivo di sfoltire la rosa e fare cassa per gli ultimi colpi di livello. Stando a quanto evidenziato da ‘Il Tempo’ un sacrificato a malincuore potrebbe essere Evan Ndicka che è finito nel mirino dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Roma, intreccio Ndicka-Scalvini: può arrivare il pupillo di Gasperini

La Roma non vorrebbe privarsene e per ora non sono arrivate offerte ufficiali ma la società saudita avrebbe manifestato un forte interesse per il calciatore che lascerebbe un vuoto difficile da colmare dal punto di vista tecnico.

Lo stesso ex Eintracht in questi giorni ha parlato a ‘Siamolaroma.it’ evidenziando: “Sensazioni buone. Conoscevamo già il mister perché abbiamo giocato contro di lui quando allenava l’Atalanta, una squadra aggressiva. Ci sta chiedendo anche a noi di essere aggressivi, di avanzare e fare pressing alto. Questo è il suo modo di farci giocare”. Sul futuro invece: “Sono alla Roma. Non c’è nessun problema con la società. Sto bene con tutti, con la squadra, con il mister e con il suo staff”.

Tutto limpido però di fronte ad un’offerta molto importante i giallorossi potrebbero vacillare e mettere a referto una corposa plusvalenza. In caso di addio di Ndicka ecco che potrebbe nascere l’asse con l’Atalanta, con lo stesso Giorgio Scalvini a tornare di moda.

Il classe 2003 piace tanto a Gasperini che lo ha lanciato e i capitolini potrebbero quindi farsi sotto per accontentare le eventuali richieste del tecnico. La valutazione del cartellino resta comunque piuttosto elevata intorno ai 35 milioni di euro.