Allegri furibondo, ufficiale la firma: addio al Milan

Il Milan sta cambiando volto sotto i dettami di Massimiliano Allegri grazie al lavoro di Igli Tare e soci in sede di calciomercato. I rossoneri hanno già inserito una manciata di nuovi innesti in grado di incrementare il valore della squadra soprattutto a centrocampo.

La mediana è stata il reparto maggiormente toccato dalla dirigenza del ‘Diavolo’ con una serie di novità per la gioia dell’allenatore livornese. Dalla classe ed esperienza di Luka Modric al talento in ascesa di Samuele Ricci fino al potenziale enorme di Ardon Jashari, centrocampista svizzero ex Brugge a lungo inseguito nella prima fase di questa campagna acquisti estiva.

Prima di chiudere per il classe 2002 elvetico, il Milan ha anche osservato il talentuoso Javi Guerra del Valencia che nell’ultima annata di Liga ha messo a referto anche tre gol ed altrettanti assist in 36 partite. Si tratta di un centrocampista di grande qualità ed enorme prospettiva, che però è destinato a restare ancora a lungo nel suo club di appartenenza con buona pace delle società che hanno provato a prenderlo.

Guerra era finito nel mirino di Allegri, il quale ne aveva fatto un possibile pallino per la mediana del futuro. Il Diavolo è andato quindi in altre direzioni con Jashari, e al contempo lo stesso 2003 ha legato indissolubilmente il proprio nome al Valencia per i prossimi anni.

Calciomercato Milan, è sfumato Javi Guerra: ufficiale il rinnovo col Valencia

Nulla da fare dunque per Allegri e il Milan visto che Javi Guerra ha ufficialmente rinnovato il proprio rapporto con il club iberico.

Lo stesso Valencia sul proprio sito ha diramato un comunicato che recita: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Javi Guerra per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2029. Il giovane centrocampista, uno dei talenti più promettenti della sua generazione, prolunga così il suo legame contrattuale con il club valenciano in un rinnovo che dimostra il fermo impegno del Valencia CF nella sua crescita, così come la volontà del giocatore di continuare a svilupparsi insieme alla squadra”.

Ed ancora: “La firma del nuovo contratto consolida il suo senso di appartenenza a questa nuova fase del progetto, puntando a compiere ulteriori passi in avanti con l’obiettivo di scrivere la propria storia come un giocatore simbolo, valenciano e cresciuto in casa”.

Proseguirà dunque ancora per tanto tempo a Valencia la carriera di Javi Guerra, ormai in trampolino di lancio e pronto all’exploit definitivo.