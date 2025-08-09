In soffitta potresti possedere un tesoro: questi vecchi giochi valgono una fortuna

Le generazioni attuali, sono frutto di una società particolarmente tecnologica, fatta di smartphone, pc e videogiochi. Molti dei bambini e dei ragazzi di oggi, non sanno affatto cosa vuol dire avere dei giochi materiali veri e propri, che permettono di passare il tempo in modo creativo ed originale e non stando seduti ore ed ore davanti ad uno schermo.

Non ci sono più i vecchi giochi da tavolo di una volta, macchinine, robot, bambole e tutto ciò che un tempo era tanto desiderato dai piccini di casa. Tuttavia, non è del tutto perduto, perché se da un lato c’è chi non è proprio attirato da questo tipo d’intrattenimento, c’è invece chi lo apprezza particolarmente, fino a ricercare i pezzi che fanno parte di un passato ormai lontano. Molti di questi giochi possono essere presenti anche nelle nostre case e valere oggi una fortuna.

In soffitta potresti possedere un tesoro: questi giochi oggi valgono una fortuna

In un’epoca in cui la tecnologia predomina, c’è il settore dei giochi vintage che diventa via via sempre più apprezzato. Sono tantissimi gli estimatori che ricercano i giochi di una volta, disposti a pagare anche cifre considerevoli. Molti di questi, possono essere ancora conservati nei vecchi scatoloni che abbiamo in soffitta e senza saperlo possiamo possedere un vero tesoro.

Ma quali sono questi giochi che oggi possono valere davvero tanto? Tra i primi posti troviamo le carte Pokémon (prima edizione, 1999), quella di Charizard della prima edizione del 1999 è diventata un oggetto di culto per collezionisti e nostalgici. Un esemplare perfettamente conservato, con valutazione Psa 10, può superare i 300.000 dollari, ma anche le versioni con valutazioni inferiori mantengono prezzi elevati, con alcuni esemplari venduti a oltre 55.000 dollari.

Non possono di certo mancare le Barbie, gioco cult per le bambine di un tempo, su eBay le Barbie degli anni ’90 possono arrivare facilmente a 500 euro. La Barbie Magie delle Feste del 1997 può raggiungere fino a 1.200 euro, mentre la Barbie Raperonzolo del 1997, un classico per chi adorava le principesse, viene valutata tra 100 e 200 euro a seconda delle condizioni.

Arriviamo poi ai primi video giochi e qui troviamo Mario Kart 64, considerato uno dei giochi più iconici per Nintendo. Le sue cartucce, in particolare quelle originali e ben conservate, possono arrivare a valere fino a 19.500 euro. Anche i Tamagotchi (versioni rare, anni ‘90) oggi possono arrivare a valere tra i 300 e gli 800 euro. Insomma, non resta che dare una controllata in soffitta e vedere se si conserva ancora uno di questi giochi