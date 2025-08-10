Alex Zanardi, messaggio improvviso: i tifosi non trattengono le lacrime

La sua storia ha commosso milioni di appassionati, italiani e non e la sua passione per il motorsport è rimasta come un esempio per tutti coloro che seguono lo sport. Alex Zanardi è un esempio di resilienza, un atleta che non ha mollato mai ed ha deciso di continuare sempre e comunque la sua passione.

In primis per anni abbiamo ammirato le sue gesta nel motorsport ed in Formula Uno, poi un incidente lo ha portato a perdere l’utilizzo delle gambe ma Alex non si è fermato ed ha continuato a correre senza sosta, Zanardi ha lanciato uno sport come l’handbike e diverse persone con disabilità sono andate avanti seguendo il suo grande esempio. E ancora oggi in molti si ispirano al grande campione.

Un grave incidente mentre si allenava in handbike ha mandato Zanardi in coma qualche anno fa, l’uomo è rimasto in bilico per diverso tempo e poi fortunatamente si è ripreso ma è tornato nella casa con la propria famiglia e da diverso tempo non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del noto campione. Una vita dove ha vissuto drammi ma anche delle belle storie e nelle ultime ore i fan sono rimasti commossi da un video che ha fatto il giro del web.

Alex Zanardi, torna in scena un video del passato

Zanardi è un simbolo di resilienza ed ancora oggi funge da esempio per migliaia di sportivi in Italia e potremmo dire in tutto il panorama mondiale. Sul web spesso ritroviamo immagini del passato e nelle ultime ore è rispuntato un video che ha fatto molto rumore e che ha ricordato in maniera dolce il passato ormai andato.

La pagina Champweb ha pubblicato il trionfo di Alex Zanardi in quel di Portland, nella categoria Indycar, era il lontano 1998. Erano alcuni dei primi successi di Alex che dominava ed era il campionato CART; Alex Zanardi correva con il team Ganassi ed insieme si sono tolti davvero tante incredibili soddisfazioni, dal 1996 al 1998 l’azzurro ottenne anche due titoli Mondiali ed ebbe un grandissimo rapporto con il suo team.

La carriera di Zanardi è stata poi sfortunata ma il pilota ha fatto la differenza in ogni categoria, ottenendo comunque grandi successi. Diversi fan hanno commentato e messo like al video del campione azzurro e in molti ricordano le sue gesta in pista.