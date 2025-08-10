Attenzione a questa data, arrivano i temporali di calore: di cosa si tratta

Poche ore ed entreremo ufficialmente nella settimana di Ferragosto, è il periodo dell’anno dove tutti si organizzano per andare in vacanza, prendersi qualche giorno di relax e godersi qualche ora sotto l’ombrellone. D’altronde per tutti questo periodo dell’anno viene riconosciuto come uno dei più bollenti, protagonisti di un caldo rovente e difficile da gestire con comodità.

Il caldo africano è pronto e bollente ed è difficile da reggere, bisogna fare attenzione ancora per pochi giorni perchè – a quanto pare – alcune zone del nostro paese potrebbero presto essere colpite da grandinate e violenti temporali, pronto a scuotere il clima e l’Italia si prepara ad un cambiamento repentino che avverrà nei prossimi giorni. In primo luogo è previsto un caldo africano fino a subito dopo Ferragosto, ma occhio al clima e potrebbero esserci alcuni cambiamenti.

Il calore in eccesso e l’umidità presente porteranno al cambiamento e ci sarà lo sviluppo di un temporale termoconvettivo, o meglio conosciuto come temporali di calore. Sono fenomeno atmosferici con temporali che avvengono durante le ore più calde della giornate. Si tratta di una questione naturale e l’aria calda e il forte e bollente clima porta a rovesci violenti e grandinate in alcune zone dell’Italia.

Meteo particolare in tutta Italia, ecco cosa sta succedendo

E insomma questi temporali di calore sono destinati a spaventare l’Italia, dal caldo si passerà a rovesci violenti e grandinate che lasciano per certi versi increduli tutti gli italiani. In particolare sono previste tra martedi 12 e Mercoledi 14 Agosto, e qui sono previste una serie di temporali, in particolare nelle ore pomeridiane della giornata.

Le zone più a rischio temporali sono soprattutto al Centro Nord, verso le catene montuose e potrebbero essere colpiti alle Alpi, le Prealpi e inoltre all’Appennino. Pian piano però questi potrebbero spostarsi verso le pianure con delle celle temporalesche, ma nonostante questi segnali d’instabilità il grande caldo non mollerà. Anzi assolutamente. Dalla settimana di Ferragosto fino al termine del mese sono previste temperature roventi, specialmente al Centro-Sud.

Andando a vedere ad esempio verso il Centro-Sud il clima potrà vedere un repentino aumento di calore e nelle isole la temperatura potrà salire tra i 35 fino a sfiorare i 40 gradi in Sicilia ed in Sardegna. Occhio ai temporali di calore che ricordiamo sono momentanei ma che si preannunciano davvero pesanti, la settimana prossima vedremo questi fenomeni e sicuramente ne sentiremo parlare.