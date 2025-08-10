Arriva Leoni per 35 milioni: il derby Inter-Milan ha un vincitore!

Sono giorni roventi per il mercato di serie A e ci sono diverse trattative in bilico. Da Inter e Milan fino alla Juventus e in tanti lavorano per rinforzare la rosa ma sicuramente è dura senza vedere e in particolare i nerazzurri e la Juventus stanno faticando a cedere e molti lo hanno notato.

Uno dei nomi più ambiti di questo mercato è sicuramente il giovanissimo centrale del Parma Giovanni Leoni, giocatore che ha grandi margini di miglioramento e il cui prezzo è schizzato alle stelle nelle ultime ore. Il club ducale valuta Leoni circa 40 milioni di euro ma può partire a 35 milioni più bonus e nelle ultime ore è cambiato letteralmente tutto, il giocatore può partire al prezzo giusto e c’è stato un clamoroso sorpasso che ha cambiato tutto.

In pole position c’era l’Inter che segue il giocatore da mesi, ma il club nerazzurro sta faticando a cedere e cosi nelle ultime ore il Milan è piombato sul difensore ed è pronto ad una clamorosa beffa di mercato. Tare ha appena venduto il difensore tedesco Thiaw al Newcastle per 42 milioni di euro bonus compresi ed è pronto a sostituirlo con un grande difensore, Leoni è in prima fila insieme al centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo e presto potrà esserci l’assalto.

Mercato Inter, ora Leoni può sfumare: è asta per il centrale del Parma

Il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Leoni ed ha sottolineato che presto le cose potrebbero cambiare. Anche l’allenatore del Parma Cuesta ha sottolineato che alla giusta offerta chiunque può partire e che potrebbero cambiare delle cose prima della fine del mercato. Leoni piace molto all’Inter ma senza cessioni e con l’empasse della trattativa Lookman è difficile trovare la quadra.

L’Inter osserva ma ora rischia la beffa con il Milan più vicino ed il primo derby di mercato stavolta finirà a tinte rossonere. Occhio però anche al Liverpool che monitora con attenzione il giocatore e che potrebbe presentare una nuova offerta, i Reds sono scatenati in questo mercato e occhio ad un possibile affondo per Leoni.

Eventualmente i nerazzurri dirotterebbero le proprie attenzioni sul centrale belga del Genoa Koni De Winter, profilo valutato circa 20 milioni di euro. Saranno giorni roventi sul mercato ed occhio alle possibili trattative di mercato, l’Inter rischia seriamente di perdere Leoni e la notizia è un vero dramma per i tifosi nerazzurri.