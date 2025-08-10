Comunicato ufficiale, saluta la Juve e vola in Arabia

Il lavoro di Igor Tudor in campo si dovrebbe sposare di pari passo con quello della società al di fuori del terreno di gioco. La Juventus ha infatti bisogno di qualche innesto in vista dell’annata ormai alle porte, al netto di un calciomercato che finora non ha regalato grandi gioie.

La società piemontese è infatti bloccata in una fase di mercato ancora piuttosto statica e che non ha del tutto portato in dote i rinforzi sperati e sognati dai tifosi. Pochi i colpi in entrata e qualche difficoltà complessiva che gradualmente la Juventus sta provando a mettersi alle spalle anche grazie alle cessioni.

È però indubbio che il club bianconero debba inserire nel roster ancora qualche pedina, soprattutto in attacco dove si lavora al ritorno di Kolo Muani oltre che all’addio di Vlahovic. La questione centravanti resta un nodo difficile da sciogliere sia per gli ostacoli relativi alla cessione del serbo, che per le alte richieste parigine per il francese che era arrivato lo scorso gennaio.

In questo quadro la Juve deve rinunciare anche ad un altro possibile obiettivo in attacco. Sfuma del tutto l’ipotesi Darwin Nunez, attaccante uruguaiano che era stato accostato alla truppa di Tudor nelle scorse settimane. L’ormai ex Liverpool ha però salutato la Premier e l’Europa per accasarsi in Arabia Saudita.

Calciomercato, niente Juventus per Nunez: ufficiale l’approdo in Arabia Saudita

Darwin Nunez riparte dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, con buona pace anche della Juventus a cui era stato accostato nelle ultime settimane.

La stessa società saudita ha diramato una nota ufficiale in queste ore: “Al-Hilal Club Company è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante uruguaiano Darwin Nunez dal Liverpool FC con un contratto triennale”.

Non sono mancati anche i saluti da parte del club britannico: “Nunez lascia Anfield dopo 143 presenze e 40 gol, collezionando medaglie da vincitore della Premier League e della Coppa Carabao. L’attaccante è arrivato al club dal Benfica nell’estate del 2022″.

Ed infine: “Tutti i membri del club ringraziano Darwin per il suo contributo e augurano a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro”.

Un futuro che per Nunez si tinge dei colori blu e bianco dell’Al Hilal, per la gioia di Simone Inzaghi che potrà avere a disposizione un attaccante di prima fascia capace di abbinare fisicità e tecnica al servizio della squadra.