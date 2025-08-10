Sinner si arrende, colpo di scena: comanda Alcaraz

Buona la prima di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati dove l’azzurro difende il titolo e diversi punti quindi conquistati nella scorsa stagione. L’atleta di San Candido è rientrato in campo dopo quasi un mese di assenza, i tifosi non vedevano l’ora di rivederlo in campo dopo la bella e storica vittoria in quel di Wimbledon, prima volta per un tennista italiano.

Sinner sta riscrivendo in tutti i modi la storia di questo sport, un dominio clamoroso e l’azzurro è numero uno al mondo da oltre 60 settimane. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la loro rivalità sta facendo appassionare tutti gli sportivi ed in particolare coloro che sono innamorati di questo sport. Loro due vengono visti per certi versi come i Big Three ed ormai si dividono i titoli al vertice, lo abbiamo visto anche negli ultimi due Slam.

A Parigi Sinner ha subito una pesante batosta, sconfitto dopo un vantaggio evidente e per molti quella sconfitta poteva risultare decisiva per la carriera dell’azzurro che invece ha reagito alla grande ed ha battuto Alcaraz a Wimbledon, ottenendo un successo storico e molto prestigioso. Il loro testa a testa è storico e non c’è mai un favorito ma in una particolare competizione Sinner parte sconfitto, lo ha ammesso lo stesso azzurro in un’intervista, poco dopo la vittoria a Cincinnati sul colombiano Galan.

Sinner ammette tutto, Alcaraz è di un’altra categoria

Giorno di riposo per Sinner che – dopo la vittoria di Galan – passerà una domenica in tranquillità in attesa della sfida del terzo turno contro il canadese Diallo, un giovane talento molto fastidioso e avversario tutt’altro che semplice. L’azzurro ha parlato rivelando:

“Credo che andremo a giocare a golf, è una cosa che mi piace fare insieme alla squadra quando possiamo. E’ un bel modo per trascorrere il tempo libero“. Bella passione ma qui Sinner sembra avere qualcosa in meno rispetto agli avversari e lo stesso azzurro ha raccontato:

“Non sono un grande giocatore, se a qualcuno finisce una palla nella golf car è probabile che sia la mia…”, il messaggio del campione di San Candido. Anche Alcaraz ha la passione per golf e il murciano ha giocato a golf in questi giorni insieme a Ruud ma Sinner ammette candidamente: “Giocare a golf con Carlos? No, no… lui è troppo forte per me”, ha scherzato con il sorriso e allo stesso tempo però è verità.