Pazzesco Pogacar, niente vittoria al Tour de France: fan impietriti

Tadej Pogacar ha letteralmente riscritto le regole del ciclismo ed il grande ciclista viene riconosciuto come l’erede di leggende del calibro di Marco Pantani e soprattutto di Eddy Merckx. Un campione di cui sentiremo parlare anche in futuro, e ogni qual volta siamo qui a celebrare le sue spettacolari gesta.

Anche quest’anno Pogacar è stato protagonista, ha sorpreso la sua decisione di saltare il Giro d’Italia ma ha fatto grandi cose tra corse di un giorno e Tour de France dove ha lasciato le briciole agli avversari, in particolare al suo grande rivale Vingegaard. In molti si aspettavano un testa a testa fino alla fine ma in realtà la competizione non è mai stata in dubbio, il ciclista ha dominato in ogni tappa e non è mai stato staccato dai rivali.

Eppure rispetto al passato Pogacar è stato meno aggressivo, molto più tranquillo ed ha lasciato scappare le fughe. Nelle ultime ore ha fatto molto rumore una dichiarazione riguardo all’ultimo Tour de France, ne ha parlato un giornalista e le sue parole su Tadej sono a dir poco sorprendenti. Stiamo parlando di Michael Storer e non è stato l’unico ad avallare questa teoria, si è discusso della 14esima tappa dell’ultimo Tour che ha visto Pogacar protagonista. Le sue parole sono destinate a fare rumore.

Boom Pogacar, le parole fanno molto discutere

Nel corso della trasmissione Domestique Hotsteat il giornalista Michael Storer ha rilasciato dichiarazioni shock sull’ultimo Tour de France: “So che in alcuni casi Tadej Pogacar non ha voluto vincere di proposito e so che questo è accaduto nella tappa 14, quella con la tappa di Superbagnères, che ha poi vinto Thymen Arensman” e ha spiegato cosi la sua tesi:

“Ho trovato strano che la UAE Team Emirates tirò per tutta la tappa e poi Pogacar non fece nulla nell’ultima salita”. Per alcuni Pogacar risultò infastidito dall’atteggiamento difensivo della squadra e per questo si è comportato in questo modo, la sensazione è che nè Pogacar e nè la sua squadra volevano vincere tutto, distruggendo di fatto la competizione.

Una situazione che sembra distruggere l’idea di cannibale che molti accostano a Pogacar e invece non sembra essere cosi. Di fatto l’uomo ha raccontato: “A La Plagne può essere che non aveva le gambe ma a Superbagneres ha detto ai compagni che non voleva vincere”: