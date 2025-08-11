Allarme in queste spiagge italiane, c’è una medusa pericolosissima: com’è fatta

Periodo di relax e finalmente possiamo gustarci meritate vacanze tra spiaggia e bellissimi tuffi a mare. Siamo ormai a ridosso di Ferragosto e milioni di italiani sono in ferie, si gustano questo particolare periodo e si abbronzano e si godono le proprie passioni. Ma allo stesso tempo devono fare attenzione ed essere attenti ad ogni rischio.

Quando siamo in mare bisogna fare attenzione perchè dobbiamo fare i conti con alcuni animali marini e non parliamo di squali. In Italia è difficile trovarci dinanzi a questa tipologia di animali mentre invece è più facile trovarci dinanzi ad un’altra tipologia di animale marino, le ‘famose’ meduse. Per alcuni il morso da medusa è un morso quasi normale, pari a ciò che comporta il morso di una zanzara.

Il fastidio principale risiede nel forte prurito e nella paura d’infezione ma alla fine solitamente il morso della medusa non comporta gravi conseguenze. Eppure ci sono situazioni diverse e c’è una medusa che mette in allarme tutti i cittadini, è molto più pericolosa ed è una medusa che può creare non pochi problemi, è considerata la sua pericolosa della sua specie.

Nuova pericolosa medusa, è allarme totale

La medusa più pericolosa in Italia si chiama caravella portoghese, nome latino di Physalia Physalis e viene considerata la più pericolosa all’interno delle nostre regioni. Non è una vera e propria medusa ma è molto pericolosa, ha un corpo con una grande vescica e lunghissimi tentacoli che possono risultare urticanti e pericolosi per la nostra salute. La sua puntura è molto dolorosa, non è mortale ma può creare numerosi problemi di salute, non è facile gestirla.

Ci sono diverse meduse nei nostri mari, quasi tutti molto velenose, meno rispetto alla caravella portoghese ma vi sono alcuni tipi. Ecco le meduse più pericolose:

pelagia noctiluca: è diffusa in quasi tutti i tratti di mare del nostro Stivale. E’ la medusa più urticante del Mediterraneo.

carybdea marsupialis: meno pericolosa della pelagia, chi entra a contatto con i suoi tentacoli può avere dolore locale e parestesie.

rhizostoma pulmo: meno dolorose sono le consuguenze del contatto ed è poco urticante.

Se subiamo una puntura di medusa (anche se non è una vera e propria puntura) bisogna restare calmi, se si è vicini alla riva uscire dal mare e tanto altro. Bisogna sciacquare la parte interessata con acqua di mare e non usare l’acqua dolce.