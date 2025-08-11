Svolta Spalletti, esplode la bomba improvvisa: è ufficiale

L’avventura sulla panchina dell’Italia di Luciano Spalletti è finita ben prima del previsto. I risultati e il gioco non sono stati quelli sperati per la delusione di tutti i protagonisti coinvolti.

Dopo lo straordinario scudetto vinto sulla panchina del Napoli era infatti lecito aspettarsi molto di più dal tecnico di Certaldo, che in Nazionale non è riuscito a replicare quanto di bellissimo fatto vedere all’ombra del Vesuvio.

L’Europeo è stato un autentico flop, la crescita della squadra e del gioco sono mancati ed anche il percorso di qualificazione al Mondiale è iniziato malissimo con una debacle contro la Norvegia che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da qui la decisione di chiudere il rapporto tra Spalletti e gli azzurri affidandosi quindi a Gennaro Gattuso per provare a rilanciare un nuovo ciclo.

Durante la militanza dell’allenatore toscano in Nazionale non sono mancati casi e polemiche: uno su tutti quello riguardante Francesco Acerbi. Il gran rifiuto alla convocazione da parte dell’esperto centrale dell’Inter ha fatto parlare tanto tra annunci dello stesso Spalletti e polemiche social che si sono susseguite in quelle ore.

Una situazione che ancora oggi fa parlare riportata in auge dall’ex calciatore Billy Costacurta che ci è andato giù pesante.

Italia, clamoroso Costacurta su Acerbi: “Doveva giocare e poi mandare a quel paese Spalletti”

Nel corso di un’intervista a ‘Repubblica’ lo stesso Costacurta ha detto la sua sulla vicenda Acerbi-Spalletti.

L’ex difensore del Milan è stato molto chiaro: “Per noi l’Italia era unica, oggi non è così. C’è ancora chi ci mette l’anima, però alcuni rifiuti non li ho proprio digeriti. Mi riferisco in particolare ad Acerbi. Ce l’aveva con Spalletti ma doveva andare in Nazionale, giocare e poi mandarlo a quel paese il giorno dopo. Luciano al suo posto è stato costretto a mettere in campo un esordiente. Per orgoglio Acerbi ha tradito i tifosi azzurri e i suoi compagni che avevano bisogno di lui. Non si fa con la Nazionale, è inaccettabile”.

Un comportante ‘inaccettabile’ secondo Costacurta che non ha risparmiato critiche al difensore dell’Inter per come ha gestito una vicenda tanto ha fatto parlare.

In merito alla Nazionale inoltre l’ex rossonero ha aggiunto: “Le possibilità ci sono, e come guida nessuno è più adatto di Gattuso per la sua capacità di creare un gruppo forte, trasmettere i messaggi giusti”.