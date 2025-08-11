Savona tradisce la Juve: vola in una Big per 15 milioni

La Juventus prosegue la propria fase di preparazione anche all’estero con l’amichevole in terra tedesca di ieri contro il Borussia Dortmund vinta per 2-1 che ha dato uno slancio di carica ad un ambiente ancora in attesa dell’esplosione di un mercato a rilento.

Lo sa bene Tudor che dal canto suo pensa esclusivamente alle vicende di campo come nel post partita contro il BVB nel quale ha analizzato: “È difficile fare analisi dopo queste amichevoli: mancano ancora freschezza e velocità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi nel fare le cose giuste. Va bene così, un bel allenamento, e anche una partita seria”.

Adesso “lavoriamo sul minutaggio, ci concentriamo su mercoledì e sulla partita con l’Atalanta e poi si parte. C’è poco tempo e bisogna già iniziare a pensare al campionato. L’importante oggi era anche che nessuno si facesse male, ed è andata bene. Vincere oggi conta poco, bisognerà avere il giusto atteggiamento, la giusta condizione e prepararsi al meglio quando diventerà importante”.

Obiettivi chiarissimi quelli di Tudor e dei suoi ragazzi che dovranno arrivare al meglio all’inizio della stagione. Allo stesso modo anche gli infortunati puntano a recuperare quanto prima e tra questi c’è anche Nicolò Savona, che è out dal Mondale per Club quando lo scorso 27 giugno era finito ko a margine della gara contro il Manchester City.

In quella fase Tudor lo stava provando anche tra i difensori della retroguardia a tre, mentre ora al netto del problema fisico appare tutt’altro che incedibile. A determinate cifre la Juve infatti potrebbe anche decidere di piazzare una plusvalenza con l’addio del giovane terzino.

Calciomercato Juventus, Savona nel mirino di una big di Premier: la situazione

Il laterale classe 2003, lanciato da Thiago Motta all’inizio della passata stagione, è finito nel mirino di diversi club di Premier League. Savona infatti piace a Bournemouth, Newcastle e Wolverhampton da qualche tempo.

Il giovane cresciuto nel vivaio della Juve non è considerato incedibile e con la giusta linea economica potrebbe effettivamente dire addio.

La concorrenza a Torino non manca e sembra meno importante nel progetto tecnico di Tudor che va in altre direzioni. In questo quadro potrebbe inserirsi una quarta compagine inglese che potrebbe avere un fascino importante.

Si tratta del Tottenham, club a caccia di rilancio in campionato che però nonostante tutto nell’ultima annata ha vinto l’Europa League. Gli Spurs potrebbero mettere sul piatto 15 milioni di euro per convincere la Juve a salutare Savona, il quale nell’ultima stagione ha messo insieme 40 presenze con due gol e un assist.