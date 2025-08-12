Barella, mazzata terrificante in queste ore: allarme Inter

Bufera in casa Inter e subito cattive notizie per l'allenatore Cristian Chivu. Nel mirino è finito il centrocampista Nicolò Barella.

Non è un momento semplice per l’Inter e per Cristian Chivu, chiamato a rigenerare una squadra dopo una stagione a dir poco drammatica. Gli 0 titoli e il 5 a 0 della finale di Champions contro il Psg risuonano ancora amari tra i tifosi nerazzurri e in molti non hanno ancora perdonato quella sfida. Sotto accusa tutti i senatori ed uno dei giocatori finito nel mirino della critica è sicuramente Nicolò Barella.

Per anni il centrocampista sardo è stato amato dalla gran parte della tifoseria nerazzurra ma le cose sono cambiate e le prestazioni nell’ultima stagione hanno cambiato letteralmente tutto. Barella non viene visto più come un pilastro fondamentale dai tifosi e c’è addirittura chi lo sacrificherebbe sul mercato, non viene visto come fondamentale e anzi ben più di un tifoso – dinanzi ad un’offerta da 60-70 milioni di euro – lascerebbe partire il forte centrocampista.

L’ex Cagliari ha fatto parte dei titolari nell’ultima amichevole contro i francesi del Monaco, i nerazzurri hanno vinto con il risultato di 2 a 1 anche se il risultato non contava certo. Sui social molti tifosi hanno criticato Barella, il ‘solito lezioso’ Barella finito nel mirino per alcune sue giocate ed un’imprecisione che al momento appare quasi stucchevole. Sui social tutti si sono scatenati e ora si devono fare analisi approfondite sul centrocampista.

Bufera Barella, e ora l’Inter cosa deve fare?

Nel corso dell’amichevole contro il Monaco alcuni tifosi hanno criticato la condizione fisica del giocatore, apparso appesantito e non con la corsa di un tempo. Barella ha 28 anni ed il suo gioco è basato specialmente sull’agonismo, cosi in molti hanno notato le sue difficoltà e anche dal punto di vista tecnico non ci siamo affatto. Il giocatore sardo ha sbagliato passaggi facili e mandato a lato due conclusioni davanti alla porta.

Per i tifosi il giocatore non è più incedibile e a questo punto viene il dubbio che dinanzi ad una buona offerta l’Inter possa lasciarlo partire. D’altronde con Frattesi e Sucic il club sembra avere il futuro assicurato e nelle ultime ore sono tornati rumors sul possibile arrivo di Morten Frendrup, giocatore con caratteristiche simili al campione sardo. E con l’Inter che fatica a vendere Asllani e Zielinski il dubbio mercato sul campione stavolta viene.

Dopo l’amichevole con il Monaco hanno attaccato Barella per il suo leziosismo eccessivo e per i suoi errori e il giocatore on è più intoccabile. Occhio al mercato e il giocatore potrebbe rappresentare la cessione a sorpresa dell’ultim’ora.