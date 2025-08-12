Sinner fuori, notizia davvero sorprendente: sorride Alcaraz

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è piuttosto forte ma una classifica vede il fenomeno azzurro fuori dalla lotta.

Prosegue in queste ore il torneo Atp di Cincinnati, il Masters 1000 del Cincinnati Open e vede in campo tutti i big in circolazione. Il numero uno al mondo Jannik Sinner è sceso in campo nella notte ed ha battuto in due set il canadese Diallo, sconfitto con il risultato di 6-2;7-6. Una sfida più complicata del previsto con l’azzurro che ha annullato anche un set point al suo avversario, una sfida non semplice e con Jannik apparso infastidito da una giornata no al servizio.

Nonostante questo Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria del torneo, parte piuttosto avanti rispetto ai rivali, a partire da Carlos Alcaraz che soffre questa superficie mentre dietro nessuno convince davvero. Anche il russo Medvedev è uscito subito e su cemento non c’è nessun grande spauracchio per il campione di San Candido, che, nella giornata di domani, affronterà il francese Adrien Mannarino, un test comunque non cosi facile.

Se Sinner vuole vincere Cincinnati anche per mantenere il primato in classifica c’è da segnalare, purtroppo, una classifica dove il campione azzurro non può partecipare. E’ stato confermato che Sinner non parteciperà alla classifica per il Bonus Pool Masters 1000, una classifica con un ricco montepremi di 21 milioni di euro e che rappresenta un bonus per i risultati nei tornei Masters 1000. L’azzurro non potrà prenderne parte, ora è ufficiale.

Sinner, che mazzata: la notizia lascia di sasso

Jannik Sinner non potrà partecipare a questa classifica in quanto dopo il forfait a Toronto ora è ufficiale che Jannik ha saltato ben quattro Masters 1000 della stagione, ed è quindi fuori da questa classifica. Il bonus Pool riguarda la classifica punti nel 2025 fatte tra i Masters 1000 e le Atp Finals di Torino e al momento è Carlos Alcaraz a guidare questa classifica dinanzi a Jack Draper e al nostro Lorenzo Musetti, terzo e protagonista di una grande stagione su terra.

Non c’è Sinner che ha saltato diversi tornei a causa della sospensione per il caso Clostebol che di fatto ha sicuramente condizionato la sua stagione e di conseguenza anche la sua classifica. Alcaraz è primo con 2410 punti, dinanzi a Draper a 1960 e Musetti a 1650 punti. Dietro invece Ruud, Fritz e soprattutto Shelton, reduce dalla vittoria in Canada e in grande risalita. Una classifica senza Sinner che proverà a raggiungere questo bonus magari nella prossima stagione.