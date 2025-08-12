Serie A 2025/26, già decisa la classifica: annunciate le prime quattro

Ormai il campionato di Serie A sta per ripartire ed è già tempo di fare pronostici. Tutti a caccia del Napoli

È quasi tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A con il Napoli campione d’Italia a fare l’andatura e le altre big ad inseguire. Tutti a caccia della truppa di Conte, reduce dal successo pazzesco dei mesi scorsi arrivato al culmine di un duello con l’Inter al cardiopalma.

Proprio i nerazzurri con il nuovo progetto tecnico di Chivu dovranno rialzare la testa per tornare ai fasti degli anni scorsi, dimenticando il complicato finale dell’ultima annata con Inzaghi. Al contempo anche altri top club sono in fase di riallestimento con il Milan che si è affidato all’usato sicuro di Massimiliano Allegri, che potrà approfittare dell’assenza di competizione europee per lavorare con più calma rispetto al passato.

La Juve ha scelto di confermare Tudor, e al netto di qualche difficoltà di mercato, si candida comunque a fare una stagione importante. Dal Bologna all’Atalanta con Juric passando soprattutto per la Roma di Gasperini: tutte le altre proveranno a dire la loro nel corso della stagione.

A pochi giorni dall’inizio della Serie A è inevitabile iniziare a stilare le griglie di partenza tra favoriti ed outsider. Il Napoli ad oggi è in pole position sia per il titolo cucito sul petto che la continuità data al progetto con la permanenza di Conte, senza dimenticare un mercato importante messo in gioco da De Laurentiis e Manna.

Serie A, Tacchinardi stila la griglia di partenza: Napoli favorito

Il tempo dei pronostici passa anche attraverso le parole di Alessio Tacchinardi che a ‘Sportmediaset’ ha fatto il punto della situazione: “La favorita è il Napoli, ha il migliore allenatore della Serie A, e De Laurentiis ha messo a disposizione di Conte 2 squadre. Il Napoli è una corazzata.”

Detto degli azzurri davanti a tutti l’ex centrocampista ha però precisato: “Attenzione, però, al mercato dopo ferragosto: se l’Inter dovesse riuscire a prendere Lookman, allora sposterebbe questi equilibri e si avvicinerebbe molto al Napoli”.

È chiaro che gli sviluppi dell’ultima fase di mercato potranno influenzare la griglia di partenza della Serie A che però secondo Tacchinardi resta piuttosto chiara: “Se Milan e Juve, secondo me gli outsider, non dovessero sbagliare un paio di acquisti, potrebbero dire la loro. La mia griglia è: Napoli, Inter, Juve e Milan“.

Vedremo se anche il campo andrà a ricalcare i pronostici di classifica di Tacchinardi.