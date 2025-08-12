Lascia il Milan tra tre anni: i tifosi sono costretti a dirgli addio

Mancano meno di venti giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e il nuovo Milan inizia sensibilmente a prendere forma a suon di nuovi innesti e qualche cessione illustre.

L’ultimo avvicendamento importante è arrivato in difesa con l’addio per circa 40 milioni di Malick Thiaw in direzione Newcastle e il Diavolo costretto a reinvestire parte del tesoretto su un nuovo ingresso interessante come quello di Koni De Winter. L’ex juventino proveniente dal Genoa va quindi a rinforzare la linea arretrata di Allegri, che anche in amichevole sta lavorando sul passaggio alla retroguardia a tre.

Servirà dunque tanto lavoro sul campo per affinare i giusti meccanismi di squadra, sia per la presenza di un allenatore nuovo che per i tanti calciatori appena arrivati che stanno caratterizzando questa sessione estiva.

I rossoneri stanno cambiando abito, e i tifosi sperano di vedere presto i frutti già per l’inizio della stagione ormai alle porte che dovrà essere quella del pronto rilancio dopo i tanti problemi riscontrati lo scorso anno tra Fonseca e Conceiçao.

Calciomercato Milan, annuncio clamoroso su De Winter: addio in tre anni

Il Milan sta dunque ripartendo da nuovi tasselli come lo stesso De Winter atteso oggi per visite e firma col Diavolo. Il belga intraprende dunque una nuova avventura in un club importante di Serie A battendo la concorrenza dei vari Leoni e Comuzzo che avevano però anche costi molto differenti.

De Winter che arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi e sarà il sostituto di Thiaw con prospettive tattiche anche piuttosto interessanti. C’è quindi grande attesa per vederlo in rossonero dove però c’è chi si chiede se sia stata la scelta giusta in relazione alle alternative.

A tal proposito il collega Fabio Ravezzani su X ha scritto: “Diciamo la verità, oggi nessuno può dire con certezza chi sarà più forte tra 3 anni tra Leoni, Comuzzo e De Winter”.

Considerazione corretta vista la giovane età soprattutto dei primi due difensori, e che viene completata da un ulteriore messaggio che recita: “Ma possiamo dire con certezza che se il più forte fosse De Winter, tra 3 anni non sarà nel Milan”.

Un intervento che quasi ‘spaventa’ i sostenitori del Milan che al contrario sperano di vedere il belga quanto più a lungo possibile in quel di Milano qualora dovesse esplodere.