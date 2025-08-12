Follia Donnarumma, annuncio ufficiale pochi istanti fa

Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è protagonista del mercato in queste ore.

La sua storia è abbastanza particolare ma possiamo considerare Gigio Donnarumma come uno dei più forti portieri al mondo e tra i giocatori italiani più forti della storia. Eppure il giocatore ha una storia piuttosto particolare, ha lasciato il Milan da capitano a parametro zero e ora la storia rischia di ripetersi con il giocatore letteralmente ai ferri corti con il Psg, l’avventura del campione sembra ormai ai titoli di coda.

Donnarumma è stato tra i protagonisti di questa stagione e per molti è il candidato numero uno alla vittoria del Kepa Trophy come miglior portiere quest’anno ed è nella Top 30 mondiale in lizza per il Pallone d’Oro. Se il Psg ha vinto per la prima volta la Champions League gran parte dei meriti è di Gigio, protagonista e migliore in campo nelle sfide ad eliminazione diretta, prima con il Liverpool e poi contro l’Aston Villa. Specialmente contro i Reds il portiere ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Eppure Donnarumma ed il Psg sono ai ferri corti, il giocatore non rinnoverà il contratto e di tutta ripicca il club francese ha acquistato Lucas Chevalier dal Lille, un’operazione da 50 milioni di euro più bonus. Insomma, una trattativa davvero importante e un modo per dimenticare Donnarumma il prima possibile. E ora il club ha voluto chiudere totalmente con il giocatore.

Addio Donnarumma, la decisione del club è netta

Importante decisione nelle ultime ore del Psg che ha deciso di escludere Gigio Donnarumma dalla lista dei convocati per la finale di supercoppa europea e di partire subito con Chevalier. Una grande bocciatura ed uno smacco per un giocatore che ha dato tutto per vincere ed aiutare il club a conquistare la Champions League ed ora non può disputare ed eventualmente celebrare la vittoria della supercoppa con i francesi che affronteranno il Tottenham.

E ora Donnarumma e il club sono chiamati a scegliere, il giocatore deve decidere se essere fermo per un anno ed aspettare di firmare a zero o se firmare subito per l’addio e ci sono diversi club sulle sue tracce. In pole le due squadre di Manchester League ma occhio anche all’Inter che valuta questo profilo a parametro zero.