Follia Donnarumma, annuncio ufficiale pochi istanti fa

di

Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è protagonista del mercato in queste ore. 

Donnarumma

La sua storia è abbastanza particolare ma possiamo considerare Gigio Donnarumma come uno dei più forti portieri al mondo e tra i giocatori italiani più forti della storia. Eppure il giocatore ha una storia piuttosto particolare, ha lasciato il Milan da capitano a parametro zero e ora la storia rischia di ripetersi con il giocatore letteralmente ai ferri corti con il Psg, l’avventura del campione sembra ormai ai titoli di coda.

Donnarumma intervista
Follia Donnarumma, annuncio ufficiale pochi istanti fa – screenshot Youtube – Diregiovani

Donnarumma è stato tra i protagonisti di questa stagione e per molti è il candidato numero uno alla vittoria del Kepa Trophy come miglior portiere quest’anno ed è nella Top 30 mondiale in lizza per il Pallone d’Oro. Se il Psg ha vinto per la prima volta la Champions League gran parte dei meriti è di Gigio, protagonista e migliore in campo nelle sfide ad eliminazione diretta, prima con il Liverpool e poi contro l’Aston Villa. Specialmente contro i Reds il portiere ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Eppure Donnarumma ed il Psg sono ai ferri corti, il giocatore non rinnoverà il contratto e di tutta ripicca il club francese ha acquistato Lucas Chevalier dal Lille, un’operazione da 50 milioni di euro più bonus. Insomma, una trattativa davvero importante e un modo per dimenticare Donnarumma il prima possibile. E ora il club ha voluto chiudere totalmente con il giocatore.

Addio Donnarumma, la decisione del club è netta

Importante decisione nelle ultime ore del Psg che ha deciso di escludere Gigio Donnarumma dalla lista dei convocati per la finale di supercoppa europea e di partire subito con Chevalier. Una grande bocciatura ed uno smacco per un giocatore che ha dato tutto per vincere ed aiutare il club a conquistare la Champions League ed ora non può disputare ed eventualmente celebrare la vittoria della supercoppa con i francesi che affronteranno il Tottenham.

Marotta Inter
Addio Donnarumma, la decisione del club è netta – screenshot Youtube – Diregiovani

E ora Donnarumma e il club sono chiamati a scegliere, il giocatore deve decidere se essere fermo per un anno ed aspettare di firmare a zero o se firmare subito per l’addio e ci sono diversi club sulle sue tracce. In pole le due squadre di Manchester League ma occhio anche all’Inter che valuta questo profilo a parametro zero.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie