Arriva Nico Gonzalez, lo prendono con obbligo di riscatto a 22 milioni

Dodici mesi fa è arrivato a Torino per circa 35 milioni di euro eppure ora può essere riconosciuto come uno degli errori più gravi della gestione di Cristiano Giuntoli. La Juve ha ceduto una giovane promessa come Matias Soulè per puntare Nico Gonzalez, e il riscontro è stato tutt’altro che positivo. L’esterno giallorosso è in costante crescita mentre il giocatore ex Fiorentina può salutare dopo pochissimo tempo ed è ormai in uscita.

Il mercato Juve vede i bianconeri al lavoro in uscita, si lavora a cedere e due dei nomi in uscita sono Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, due situazioni molto complicate. L’attaccante serbo ha un ricchissimo ingaggio a cui non vuole rinunciare, studia soluzioni alternative e aumentano le possibilità che il giocatore possa andare via a scadenza, con l’Inter ed altri club che monitorano la sua situazione.

La Juve lavora in uscita e l’obiettivo è cedere Nico Gonzalez entro la fine del mercato. Il giocatore non è assolutamente nei piani di Igor Tudor ed anzi la società valuta la sua cessione, nelle ultime ore sul giocatore è piombata una big di serie A e potrebbe esserci un clamoroso intreccio di mercato con Inter ed Atalanta.

Mercato Juve, Nico Gonzalez si veste di nerazzurro

Secondo alcune indiscrezioni la Juve è vicina a cedere Nico Gonzalez ed il giocatore potrebbe presto vestire la maglia nerazzurra, nello specifico la maglia dell’Atalanta. Il club orobico ha venduto Retegui e sta lavorando alla cessione di Lookman all’Inter, piace Nico Gonzalez come alternativa e le parti potrebbero trovare un accordo con un prestito e obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

Il giocatore è in uscita e la Juve spera nel buon esito della trattativa, l’unico problema è la questione ingaggio e si lavora per trovare un accordo che faccia felice tutte le parti in causa. Il giocatore può partire, la Juve potrebbe attuare anche un altro sconticino e la priorità è chiudere a titolo definitivo; in caso di cessione i bianconeri si fionderanno su Sancho, ancora in uscita dal Manchester United.

Buone nuove invece per quel che riguarda l’Atalanta che sta chiudendo Muniz dal Fulham e che vuole chiudere anche per Nico Gonzalez, si prova il doppio colpo dopo un precampionato tutt’altro che esaltante ed il club vuole accontentare le richieste di Juric.