Ahi ahi Inter, tegola pesantissima: annuncio ufficiale

L'Inter fatica sul mercato e non solo. La situazione per il tecnico Cristian Chivu e per i dirigenti nerazzurri non è affatto semplice.

Un pari con vittoria ai rigori per l’Inter di Cristian Chivu nel precampionato contro il Monza, formazione che ora milita in serie B. Il 2 a 2 ha evidenziato le solite lacune, il club crea e segna spesso ma ha un problema per quel che riguarda invece la cura dell’aspetto difensivo ed i difensori sono in evidente e importante difficoltà. Il debutto in campionato contro il Torino è sempre più vicino e le sensazioni non sono positive.

L’Inter ci ha provato, ma vive una situazione complicata e il mercato è in stallo da settimane. Da tempo si parla dell’obiettivo Lookman ma le parti sono distanti e questa situazione rischia di protrarsi fino alla fine di questo mercato. Il club nerazzurro cerca un difensore ma l’obiettivo primario Leoni sembra sfumare, il centrale del Parma – come riporta il giornalista Fabrizio Romano – è sempre più vicino al Liverpool.

L’ex capitano nerazzurro ed ora opinionista Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha analizzato il momento del club milanese: “All’Inter servirà la giusta forza mentale dopo Monaco, in bacheca non è arrivato nulla ma i nerazzurri ci hanno provato fino in fondo. Tra i nuovi arrivati non vedo titolari, forse giusto Sucic a centrocampo”.

Inter, la sentenza dell’ex fa male: è una batosta dura

In questo momento il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte sembra essere la squadra abbastanza favorita per il titolo e l’ex giocatore Bergomi ha sottolineato: “Hanno fatto le cose per bene, a partire da De Bruyne ed una squadra comunque fisica e l’aggiunta di un giocatore come Lucca, tutti elementi importanti per il calcio italiano. Per me il Napoli è la squadra strutturata meglio”, però Bergomi vede nel Milan e non nell’Inter la grande rivale del club partenopeo:

“Negli ultimi anni il Milan ha sempre avuto talento ma qualcosa mancava. Hanno preso l’allenatore giusto, un vincente come Allegri e Tare Ds hanno messo le cose a posto. Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli”, e di fatto l’ex giocatore ha escluso cosi i nerazzurri dalla lotta scudetto.

Il Napoli favorito, il Milan subito dietro mentre l’Inter no, e i nerazzurri sono ancora sotto accusa e sembrano in difficoltà dopo la brutta sconfitta dopo il 5 a 0 di Monaco contro il Psg. L’Inter è in difficoltà, e secondo la maggior parte dei media è importante rinforzare la rosa.