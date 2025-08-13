Operazione Juve-Roma: McKennie in cambio di 12 milioni e un grande nome

Juve e Roma si trovano in questo momento in difficoltà sul mercato e cosi le parti starebbero lavorando ad un sorprendente scambio.

Mancano ormai solo dieci giorni all’inizio del campionato di serie A e molte squadre sono in difficoltà in questo momento, faticano a vendere e di conseguenza anche a comprare. Il caso più eclatante è senza dubbio quello della Juve che ha diversi obiettivi nel mirino ma che ha tutto fermo a causa di cessioni non fatte e giocatori che praticamente non hanno mercato.

E’ evidente ad esempio la situazione in attacco del club torinese con la Juve che ha Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic in uscita ma senza reali offerte e con entrambi che non hanno grande voglia di lasciare il club. Il serbo in particolare sembra sempre più intenzionato ad andare via a parametro zero, al momento non c’è possibilità di rinnovo e Dusan non ha intenzione di rinunciare ai 12 milioni dell’ultimo anno a Torino.

La Juve cosi fatica in entrata ed in uscita, c’è anche il brasiliano Douglas Luiz che il club acquistò per quasi 60 milioni dodici mesi fa e che ora invece può salutare a cifre sicuramente più contenute e c’è Weston McKennie, giocatore con il quale sembra saltata l’opzione di rinnovo e che ora a sorpresa potrebbe partire. Si lavora ad uno scambio tra Juventus e Roma, McKennie potrebbe essere coinvolto.

Mercato Juve, pronto lo scambio con la contropartita

Secondo alcune indiscrezioni Juve e Roma stanno lavorando assiduamente ad una trattativa, il club bianconero e la Roma ragionano ad uno scambio, il club giallorosso sarebbe pronto ad offrire Bryan Cristante insieme a circa 11-12 milioni di euro per arrivare a McKennie con uno scambio che di fatto accontenterebbe sia le richieste di Igor Tudor che di Giampiero Gasperini, a caccia di dinamicità per rinforzare il rispettivo reparto.

McKennie è in uscita e piace ad alcuni club di Premier League ma gradirebbe di lavorare con Gasperini e allo stesso tempo Cristante sarebbe ben contento di integrarsi dall’esperienza torinese e lavora a questa possibilità. I prossimi giorni potrebbero servire per fare quest’operazione e la Juve potrebbe cedere e incassare un altro piccolo tesoretto, l’ennesima cessione di questa particolare sessione di mercato.

Si lavora allo scambio e la Juve lavora alle uscite, e McKennie potrebbe cosi approdare alla big di serie A. D’altro canto anche la Roma lavora per rinforzare la rosa e dopo il possibile arrivo di McKennie punterà il trequartista e nel mirino in pole c’è Echeverry, esterno offensivo del Manchester City che potrebbe arrivare in prestito secco.