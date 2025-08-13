Tudor saluta un titolarissimo: con 48 milioni salta il banco

Per il momento il mercato in entrata della Juventus non sta rispondendo del tutto alle esigenze tecniche della squadra, con Tudor che per forza di cose resta esclusivamente concentrato sul lavoro di campo.

L’allenatore croato nei giorni scorsi a ‘Sky Sport’ sull’argomento è stato piuttosto chiaro: “Ragioniamo ogni giorno con la società, siamo in sintonia e parliamo su cosa si può fare. Sto lavorando con una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato”.

La priorità attuale resta quindi la crescita della squadra in campo per Tudor, che inevitabilmente spera però di avere anche una mano dalla società in sede di calciomercato, con l’inserimento di qualche interessante nuovo innesto.

Eppure nuovi ingressi nella rosa di Tudor passano per forza di cose anche da qualche cessione, sia per liberare spazio che per incamerare soldi freschi da provare a reinvestire prontamente. La Juve per monetizzare ha una lista di cedibili per proseguire il mercato in entrata, e tra questi spicca a centrocampo Douglas Luiz, che sembra già arrivato a fine corsa.

Nonostante il brasiliano non abbia impressionato e il suo destino appaia sempre più distante da Torino, non vanno dimenticate le inevitabili difficoltà che presenta una cessione di questo tipo dal punto di vista strettamente economico.

Calciomercato Juventus, Thuram nel mirino del Manchester United: il nuovo Pogba

Douglas Luiz è costato tanto e per non far registrare una corposa minusvalenza la Juventus dovrebbe comunque incamerare una cifra importante.

Qualora non arrivasse un’offerta congrua per il brasiliano qualcuno dalla Premier League potrebbe spingere invece per un titolarissimo di Tudor.

Il riferimento in questo caso è a Khephren Thuram, reduce da una prima ottima stagione in bianconero e potenzialmente ancora in crescita. Il centrocampista francese è stato il miglior colpo per continuità e rendimento della scorsa campagna acquisti estiva, e la Juventus ci punta fortissimo per il futuro.

Ciononostante, considerando l’esigenza di piazzare cessioni, dall’Inghilterra c’è chi potrebbe avanzare una tentazione. Nello specifico Thuram potrebbe piacere al Manchester United per l’operazione rilancio, dopo annate complesse, e farne una sorta di nuovo Pogba. La Juve non vorrebbe cederlo ma di fronte a certe cifre potrebbe almeno riflettere sul futuro.

Il calciatore dal canto suo preferirebbe restare a Torino, ma gli inglesi potrebbero provare ad impensierire i bianconeri con una proposta eventuale da circa 48 milioni di euro.