Clamoroso Douglas Luiz, c’è la svolta: firma per 35 milioni più bonus

Il futuro del centrocampista brasiliano Douglas Luiz è più in bilico che mai ed ora sembra praticamente segnato.

Douglas Luiz conferenza

C’erano grandi aspettative per la sua stagione in bianconero ed invece ha deluso palesemente le attese. La Juve nell’ultima stagione ha faticato molto, specialmente i neo acquisti con il doppio investimento Douglas Luiz e Koopmeiners che non ha funzionato e per questo la società vuole correre ai ripari. Se l’olandese è praticamente invendibile diversa è la situazione del centrocampista brasiliano e il suo futuro è in bilico.

Douglas Luiz campo
Clamoroso Douglas Luiz, c’è la svolta: firma per 35 milioni più bonus – screenshot Youtube – Diregiovani

Diversi club inglesi hanno chiesto informazioni e vorrebbero cosi un colpo del genere, memori del passato e della qualità mostrata all’Aston Villa ma la trattativa non è semplice e la Juve vuole assolutamente evitare minusvalenze. Uno dei club interessati al brasiliano era il Nottingham Forrest, club storico e molto ambizioso della Premier League che il prossimo anno tornerà in Europa League.

Il club inglese vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto e quindi le parti sono al momento distanti. Douglas Luiz è un giocatore che piace ma occhio anche alle sorprese e nelle ultime ore sono arrivati nuovi rumors di mercato ed il futuro di Douglas Luiz rischia di cambiare. Come riporta TeamTalk il Nottingham Forrest è pronto ad un’accelerata per il centrocampista del Milan Yunuf Musah e sarebbe pronto a presentare un’offerta a titolo definitivo.

Niente Premier, colpo di scena Douglas Luiz

Il Nottingham fa sul serio per Musah e sarebbe pronto ad offrire circa 35 milioni di euro più bonus, la cifra richiesta dal Milan per chiudere e le parti potrebbero trovare l’accordo nelle prossime ore. Grande cessione per il Milan, la seconda dopo Thiaw e che garantisce un gran bel tesoretto al Ds rossonero Igli Tare. Se il Milan gongola non si può dire lo stesso per la Juve che deve fare i conti con una nuova pesante mazzata, tema sempre Douglas Luiz.

Tudor intervista
Niente Premier, colpo di scena Douglas Luiz – screenshot Youtube – Diregiovani

Come sottolineano i media di Oltremanica il Nottingham punterà Musah e a quel punto sfuma definitivamente la pista Douglas Luiz. Il giocatore è un giocatore di talento e con grandi margini di crescita ma allo stesso tempo la sua prima stagione in bianconero è stata traumatica; a questo punto si complica l’affare riguardo alla cessione e Douglas Luiz potrebbe restare.

Tudor lo ha utilizzato nell’ultima amichevole e valuterà in questi giorni la sua utilità al progetto, aumentano le possibilità di permanenza per Douglas Luiz mentre la Juve rischia di perdere un importante tesoretto per il mercato.

