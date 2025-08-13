Clamoroso Douglas Luiz, c’è la svolta: firma per 35 milioni più bonus

C’erano grandi aspettative per la sua stagione in bianconero ed invece ha deluso palesemente le attese. La Juve nell’ultima stagione ha faticato molto, specialmente i neo acquisti con il doppio investimento Douglas Luiz e Koopmeiners che non ha funzionato e per questo la società vuole correre ai ripari. Se l’olandese è praticamente invendibile diversa è la situazione del centrocampista brasiliano e il suo futuro è in bilico.

Diversi club inglesi hanno chiesto informazioni e vorrebbero cosi un colpo del genere, memori del passato e della qualità mostrata all’Aston Villa ma la trattativa non è semplice e la Juve vuole assolutamente evitare minusvalenze. Uno dei club interessati al brasiliano era il Nottingham Forrest, club storico e molto ambizioso della Premier League che il prossimo anno tornerà in Europa League.

Il club inglese vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto e quindi le parti sono al momento distanti. Douglas Luiz è un giocatore che piace ma occhio anche alle sorprese e nelle ultime ore sono arrivati nuovi rumors di mercato ed il futuro di Douglas Luiz rischia di cambiare. Come riporta TeamTalk il Nottingham Forrest è pronto ad un’accelerata per il centrocampista del Milan Yunuf Musah e sarebbe pronto a presentare un’offerta a titolo definitivo.

Niente Premier, colpo di scena Douglas Luiz

Il Nottingham fa sul serio per Musah e sarebbe pronto ad offrire circa 35 milioni di euro più bonus, la cifra richiesta dal Milan per chiudere e le parti potrebbero trovare l’accordo nelle prossime ore. Grande cessione per il Milan, la seconda dopo Thiaw e che garantisce un gran bel tesoretto al Ds rossonero Igli Tare. Se il Milan gongola non si può dire lo stesso per la Juve che deve fare i conti con una nuova pesante mazzata, tema sempre Douglas Luiz.

Come sottolineano i media di Oltremanica il Nottingham punterà Musah e a quel punto sfuma definitivamente la pista Douglas Luiz. Il giocatore è un giocatore di talento e con grandi margini di crescita ma allo stesso tempo la sua prima stagione in bianconero è stata traumatica; a questo punto si complica l’affare riguardo alla cessione e Douglas Luiz potrebbe restare.

Tudor lo ha utilizzato nell’ultima amichevole e valuterà in questi giorni la sua utilità al progetto, aumentano le possibilità di permanenza per Douglas Luiz mentre la Juve rischia di perdere un importante tesoretto per il mercato.