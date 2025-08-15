Metti questo nel bagno e parti sereno: al tuo rientro profumerà come se fosse appena pulito

Basterà mettere questo nel bagno per poter partire sereni e senza pensieri: al rientro sarà così profumato, da sembrare come se fosse stato appena pulito.

Queste ultime settimane di agosto stanno passando ormai velocemente e mancano ancora pochi giorni prima che i ritmi riprendano, per tutti, regolari. Chi ancora non l’ha fatto, sfrutterà questi giorni per partire e per andare finalmente in vacanza, concedendosi il tanto e atteso meritato relax. Ovviamente, prima di poter chiudersi la porta di casa alle spalle, anche solo per pochi giorni, saranno diverse le cose a cui pensare.

Per poter partire sereni e soprattutto senza avere brutte soprese al rientro, ci saranno alcune piccole accortezze che si dovranno avere in casa. Una delle prime cose da fare, è quella di accertarsi che non ci siano alimenti prossimi alla scadenza o che possano andare a male mentre siamo in vacanza. Un altro aspetto molto importante, è lasciare tutto ben pulito, per impedire un’eventuale invasione d’insetti.

Per un bagno profumato al rientro dalle vacanze ecco cosa si dovrà fare

Ma tutto questo non basta, perché molto spesso, sarà il cattivo odore ad accoglierci una volta rientrati in casa. Un fenomeno purtroppo molto comune e che si verifica a causa dei classici odori di risalita che provengono dagli scarichi e in particolare da quelli del bagno. Ecco che quindi, sarà importante trovare qualche piccolo rimedio, che sia in grado di risolvere questo problema e che renderà il ritorno alla normalità meno traumatico.

Per evitare di ritrovarsi con una casa invasa dai cattivi odori, c’è un rimedio super efficace da provare. Si tratta di un’idea fatta con materiali semplici, che quasi tutti abbiamo in casa e che garantiranno un profumo unico. Per metterlo in pratica servirà:

1 bicchiere in vetro

Bastoncini di legno, quelli da spiedino andranno benissimo

60 ml di olio di mandorle dolci o di riso

20-25 gocce di oli essenziali a scelta tra lavanda, eucalipto, limone, cannella ecc..

1 cucchiaio di alcol alimentare o vodka

Elementi decorativi come fiori secchi, spezie in pezzi e scorze di agrumi essicate

Il procedimento è semplicissimo, basterà riempire il bicchiere con l’olio di mandorle, aggiungere gli oli essenziali, l’alcol e gli elementi decorativi. Infine, andranno posizionati i bastoncini di legno, ed ecco pronto un efficace profumatore, capace di neutralizzare i cattivi odori durante la nostra assenza. Basterà posizionarlo nel bagno ed il gioco è fatto. Una gradevole fragranza verrà rilasciata lentamente.