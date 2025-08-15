Yildiz via dalla Juve, l’offerta da oltre 120 milioni è irrinunciabile

Colpo di scena riguardo il futuro della stella della Juve Kenan Yildiz. Il club sta seriamente riflettendo e la cessione non è utopia.

La stagione della Juve ancora deve cominciare ed il club sta lavorando per rinforzare la rosa. La priorità riguardo il centrocampo e l’attacco, piacciono giocatori come Hjulmand o come il francese Kolo Muani, ma servono molti soldi per chiudere questo colpo e la società sta faticando a vendere.

Giocatori come Douglas Luiz, Koopmeiners, Vlahovic e Nico Gonzalez, tutti profili sul quale il club bianconero ha investito molto e che non hanno ripagato le attese ed ora la squadra fatica a cedere. Ma per fare mercato serve fare player trading e nelle ultime ore è spuntata una clamorosa opportunità di mercato, la Juve potrebbe cedere Kenan Yildiz, quella che consideriamo la stella più luminosa del club bianconero.

Secondo alcune indiscrezioni il ricco club saudita di Al-Ittihad, squadra che negli anni ha ingaggiato campioni come Kante, Benzema e tanti altri, sarebbe pronta a regalare ai suoi tifosi il talento turco, presentando un’offerta piuttosto importante. Un’offerta che sfora i 120 milioni di euro tra cartellino ed ingaggio e la Juve sta riflettendo seriamente su questa possibilità, al momento non è una priorità ma senza cessioni le cose potrebbero andare cosi e Yildiz potrebbe essere sacrificato sul mercato.

Calciomercato Juve, mega offerta per Yildiz

Il club saudita dell’Al-Ittihad ha presentato un’offerta da 80 milioni di euro più 9 milioni all’anno (più bonus) per cinque anni al giocatore e tutti starebbero valutando questa possibilità. Al momento la Juve riflette ma sarebbe orientata a non accettare, anche se mai dire mai. Il club potrebbe cambiare idea in caso di aumento importante dell’offerta e l’Al Ittihad attende un’apertura per spiazzare tutti.

I tifosi bianconeri sperano che la trattativa non vada a buon fine e che Yildiz possa ancora illuminare lo Juventus Stadium. Il mercato bianconero vive una fase di stallo, l’operazione Kolo Muani rappresenta comunque la priorità e si proverà a stringere un accordo il prima possibile e provare cosi a chiudere, si lavora con la formula del prestito con obbligo di riscatto e il Psg sarebbe disposto ad accettare un’offerta di poco meno inferiore ai 60 milioni di euro.

Kolo Muani e Jonathan David a prescindere dal futuro di Vlahovic che – a meno di clamorosi colpi di scena – potrebbe restare a Torino, la Juve lavora al presente e al futuro ed ora si punta al sogno scudetto.