Non solo Koné, un altro titolare della Roma va all’Inter: 27 milioni

Nelle ultime ore ha fatto molto rumore la trattativa tra Roma e Inter per il centrocampista francese Konè. Ma non è l'unico.

Dopo settimane di stallo per la vicenda Lookman il calciomercato Inter potrebbe presto avere un nuovo clamoroso scossone. Come riportato dai principali media nazionali il club nerazzurro è pronto all’affondo, forse decisivo, per il centrocampista francese della Roma Konè, un profilo diverso rispetto all’attaccante nigeriano ma che garantirebbe maggiore quantità e solidità difensiva.

Visto le buone prestazioni in amichevole di Bonny e di Francesco Pio Esposito i nerazzurri sembrano ormai convinti di avere 4 punte di livello e ritengono l’acquisto di Lookman non più fondamentale, poi comunque l’Atalanta chiede molto e quindi la trattativa ora sembra vicina a sfumare definitivamente. L’Inter vuole rinforzare il centrocampo con Konè, il club poi potrebbe chiudere il mercato o meglio potrebbe decidere di intervenire solo in caso di cessioni e sono diversi i giocatori in esubero.

In attacco c’è Taremi, a centrocampo il club potrebbe sacrificare uno tra Asllani e Zielinski o magari anche entrambi mentre occhio alle manovre difensive e negli ultimi giorni si parla della possibile cessione di Benjamin Pavard. Il giocatore viene valutato circa 20 milioni di euro e piace al Galatasaray, è un’opportunità seria e il francese può partire; l’alternativa è cedere Bisseck ed il giocatore tedesco non è incedibile, può partire per 40 milioni di euro ma anche lui vuole una meta gradita.

Calciomercato Inter, possibile nuovo affondo con la Roma

Secondo alcune indiscrezioni l’Inter guarda in casa Roma, club che necessita di vendere per fare mercato e rispettare le regole del Fair Play Finanziario. I due club lavorano ad un accordo per Kone e in contemporanea i nerazzurri hanno chiesto informazione per un altro giocatore della formazione capitolina, ovvero il difensore francese (naturalizzato ivoriano) N’Dicka, perfetto sia per giocare come braccetto sia per giocare al centro della difesa ed è un nome che piace molto.

Sul giocatore c’erano anche club arabi ma il difensore non ha mai aperto a questa possibilità mentre gradirebbe la destinazione Inter. La Roma chiede non meno di 27 milioni, l’Inter ha preso nota e valuta quindi questa possibilità di mercato, il club ci crede veramente. Ma è tutto legato alle uscite, la società nerazzurra vuole chiudere subito per Konè ma dopo è tutto legato alle uscite e serve assolutamente monetizzare.

Zielinski è in uscita e potrebbe partire anche a costi bassissimi, stessa storia per Taremi mentre la società milanese attende offerte per Asllani, richiesto da Bologna e Torino.