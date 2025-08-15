L’ultimo blitz di Comolli a Madrid è quello giusto: scambio Juve

La Juve lavora sul mercato e deve fare di necessità virtù. Visto le situazioni particolari in uscita si lavora per un sorprendente scambio.

Il mercato della Juve ha vissuto finora diverse fasi di stallo complici le difficoltà in casa bianconera a cedere alcuni giocatori in uscita. Il caso più eclatante è quello di Dusan Vlahovic ma – visto il ricchissimo ingaggio – difficilmente il club bianconero riuscirà a liberarsene in questa sessione di mercato. Oltre a lui ci sono anche altre situazioni particolari, complicazioni non da poco per il mercato.

L’ultimo blitz di Comolli a Madrid è quello giusto: scambio Juve – screenshot Youtube – Diregiovani

I casi Douglas Luiz e Koopmeiners hanno mostrato grosse difficoltà ed un altro acquisto che non ha funzionato è l’argentino Nico Gonzalez. Tanti tifosi hanno criticato la scelta di Giuntoli (fin dal primo momento) di lasciar andare via Matias Soulè e prendere Nico e il giocatore ex Fiorentina non ha mai mostrato grande talento in bianconero, anzi tutt’altro. La situazione è complicata e la Juve vuole cederlo ma senza fare minusvalenze.

Nico Gonzalez ha avuto alcune richieste nelle ultime settimane, si è parlato di alcuni club ma nulla di concreto e ora si cerca una soluzione. Nelle ultime ore è spuntata una nuova possibilità, la Juve potrebbe risolvere due problemi in uno e cedere un esubero, rinforzando poi il reparto. Ci sono varie possibilità ed il club è pronto a venderlo, l’ultima indicazione del quotidiano La Stampa ha fatto molto rumore, si lavora allo scambio.

Addio Nico Gonzalez con lo scambio, sorpresa Juve

Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa Juve e Atletico Madrid starebbero valutando lo scambio tra Nico Gonzalez e Nehuel Molina, entrambi nel giro della Nazionale argentina. L’esterno ex Udinese è in uscita dai Colchoneros, cosi come Nico e si potrebbe lavorare ad uno scambio con valutazione per entrambi di circa 30 milioni che possa accontentare tutte le parti in causa.

Addio Nico Gonzalez con lo scambio, sorpresa Juve – screenshot video – Diregiovani

La Juve è molto aperta a questa possibilità, Molina piace molto a Tudor e la cessione di Nico Gonzalez aprirebbe le porte ad un nuovo esterno offensivo. Se la pista Sancho sembra ormai tramontata occhio alle alternative ed i bianconeri potrebbero sfruttare la cessione di Nico. Il club torinese è molto interessato a questa possibilità di mercato e nei prossimi giorni vedremo se potrà andare in porto o meno.

Il mercato della Juve è tutt’altro che finito e nei prossimi giorni la squadra farà ulteriori investimenti. Comolli ha ancora un grande lavoro da fare e i bianconeri sono più attivi che mai.

