L’ultimo blitz di Comolli a Madrid è quello giusto: scambio Juve

Il mercato della Juve ha vissuto finora diverse fasi di stallo complici le difficoltà in casa bianconera a cedere alcuni giocatori in uscita. Il caso più eclatante è quello di Dusan Vlahovic ma – visto il ricchissimo ingaggio – difficilmente il club bianconero riuscirà a liberarsene in questa sessione di mercato. Oltre a lui ci sono anche altre situazioni particolari, complicazioni non da poco per il mercato.

I casi Douglas Luiz e Koopmeiners hanno mostrato grosse difficoltà ed un altro acquisto che non ha funzionato è l’argentino Nico Gonzalez. Tanti tifosi hanno criticato la scelta di Giuntoli (fin dal primo momento) di lasciar andare via Matias Soulè e prendere Nico e il giocatore ex Fiorentina non ha mai mostrato grande talento in bianconero, anzi tutt’altro. La situazione è complicata e la Juve vuole cederlo ma senza fare minusvalenze.

Nico Gonzalez ha avuto alcune richieste nelle ultime settimane, si è parlato di alcuni club ma nulla di concreto e ora si cerca una soluzione. Nelle ultime ore è spuntata una nuova possibilità, la Juve potrebbe risolvere due problemi in uno e cedere un esubero, rinforzando poi il reparto. Ci sono varie possibilità ed il club è pronto a venderlo, l’ultima indicazione del quotidiano La Stampa ha fatto molto rumore, si lavora allo scambio.

Addio Nico Gonzalez con lo scambio, sorpresa Juve

Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa Juve e Atletico Madrid starebbero valutando lo scambio tra Nico Gonzalez e Nehuel Molina, entrambi nel giro della Nazionale argentina. L’esterno ex Udinese è in uscita dai Colchoneros, cosi come Nico e si potrebbe lavorare ad uno scambio con valutazione per entrambi di circa 30 milioni che possa accontentare tutte le parti in causa.

La Juve è molto aperta a questa possibilità, Molina piace molto a Tudor e la cessione di Nico Gonzalez aprirebbe le porte ad un nuovo esterno offensivo. Se la pista Sancho sembra ormai tramontata occhio alle alternative ed i bianconeri potrebbero sfruttare la cessione di Nico. Il club torinese è molto interessato a questa possibilità di mercato e nei prossimi giorni vedremo se potrà andare in porto o meno.

Il mercato della Juve è tutt’altro che finito e nei prossimi giorni la squadra farà ulteriori investimenti. Comolli ha ancora un grande lavoro da fare e i bianconeri sono più attivi che mai.