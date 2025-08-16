Accordo vicinissimo, c’è la maglia di una Big per Nico Gonzalez

Di questi tempi, lo scorso anno, il giocatore ribadiva ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il suo desiderio di trasferirsi alla Juve. Di indossare la maglia bianconera. L’aspra trattativa tra l’allora Football Director dei piemontesi Cristiano Giuntoli e la controparte viola faticava a decollare. Problemi di soldi, ovviamente, non di romantica reticenza da parte del patron Commisso.

Alla fine, ad una settimana dalla chiusura delle contrattazioni, la Juve trovò la giusta formula che avrebbe accontentato i toscani: prestito oneroso, di poco inferiore ad 8,5 milioni, e riscatto obbligatorio fissato a poco più di 28 da corrispondere al termine della stagione calcistica.

È stato così che Nico Gonzalez, esterno d’attacco argentino, ha iniziato la sua avventura alla Continassa: un’esperienza che, complice la nota fragilità fisica del giocatore e la confusione tattica espressa del corso Thiago Motta, è stata a dir poco deludente. Un po’ come quella di Teun Koopmeiners, altro profilo importante per il quale i bianconeri si spesero settimane e settimane prima di chiudere il colpo.

A differenza però dell’olandese, a cui il tecnico Igor Tudor è intenzionato a dare una nuova chance quest’anno, l’argentino è stato già messo alla porta. Etichettato come esubero tecnico e considerato ormai come sola risorsa con cui fare cassa per poi finanziare altri colpi in entrata.

Accostato anche ad alcuni club di Serie A, il calciatore albiceleste potrebbe approdare alla corte del connazionale Diego Simeone in quel di Madrid: la trattativa sarebbe già a buon punto.

Nico Gonzalez, irrompe l’Atletico Madrid: il punto

L’indiscrezione che potrebbe rivelarsi decisiva per i botti di fine mercato di Comolli e soci arriva direttamente da Nicolò Schira, l’esperto di mercato che sta seguendo da tempo tutte le evoluzioni in uscita della ‘Vecchia Signora‘.

Estimatore della prima ora del talentuoso argentino (che quando è brillante fisicamente, spesso fa la differenza), il tecnico dell’Atletico Madrid starebbe spingendo per l’arrivo in città del classe ’98.

Dopo aver fatto la spesa in Italia con gli arrivi di Ruggeri dall’Atalanta e di Raspadori dal Napoli, il ‘Cholo’ vuole chiudere il cerchio con l’acquisto del connazionale: i dialoghi tra le dirigenze dei due club proseguono serrati. E non si fermeranno nemmeno in occasione dell’esordio in Liga dei Colchoneros, previsto per domenica sera sul campo dell’Espanyol.

La Juve ha fretta di chiudere. Tudor si aspetta nuovi colpi prima dell’inizio del campionato: questi potrebbero arrivare molto più facilmente se nel frattempo si chiudessero le cessioni di Nico e di Douglas Luiz, l’altro ‘indesiderato’ della rosa.