Controlla se hai questo oggetto Ikea a casa: vale quasi 12 mila euro!

Ikea fa rima con funzionalità e stile a prezzi accessibili. La nota catena svedese dell’arredamento low cost è diventata da tempo popolare anche nel nostro Paese grazie a una politica commerciale che punta alla riduzione dei prezzi di vendita. Una scelta che, unita a una presenza capillare sul territorio italiano, si è rivelata vincente. La Penisola, dove il colosso svedese ha 41 punti vendita e oltre 8mila dipendenti, è il quinto mercato al mondo per Ikea.

In più Ikea ha investito molto sul digitale accanto agli store tradizionali. Una strategia omnicanale che ha dato i suoi frutti, visto che l’83% dei clienti usa sia il canale online che quello offline per fare acquisti. Intervistato da Il Sole 24 Ore, il ceo di Ikea Jesper Brodin sottolinea anche la sostenibilità della produzione, con il brand svedese che punta a dimezzare le sue emissioni di CO2 entro il 2030.

Tutte cose più o meno note. Meno nota forse è la presenza di un mercato vintage dei prodotti Ikea, dove i prezzi invece sembrano seguire la tendenza opposta. Anche il valore dei mobili prodotti dalla celebre multinazionale fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad sale quando gli oggetti vengono tolti dalla produzione. Un articolo in particolare arriva a sfiorare i 12 mila euro sul mercato dell’usato.

Questo oggetto Ikea vale quasi 12 mila euro

A casa potremmo avere un mobile Ikea che vale quasi 12 mila euro. Ci riferiamo alla Silla Impala di Gillis Lundgren del 1972. Si tratta di una poltrona da salotto cromata rivestita in tessuto, progettata sulla base della Chevrolet Impala. Negli anni Settanta questa poltrona costava all’incirca l’equivalente odierno di 255 euro. Adesso sul mercato dell’usato può arrivare a superare i 11.876 euro.

I mobili vintage di Ikea sono particolarmente ricercati grazie alla collaborazione dell’azienda svedese con prestigiose firme del design come Niels Gammelgaard e Alvar Aalto. Anche altri mobili Ikea da tempo spariti dai negozi hanno aumentato di molto il loro valore. È il caso delle sedie Grill di Bengt Ruda (1958) che in coppia valgono circa 8.124 euro.

Valgono migliaia di euro anche le poltrone Cikada, in stile safari, con seduta e schienale flessibili, realizzate sempre da Bengt Ruda nel 1964. Di recente un set di tre poltrone Cikada è stato venduto a poco meno di 4.300 euro mentre su alcune piattaforme online sono messe in vendita intorno ai 5.477 euro.

Può valere una piccola fortuna anche il Divano a tre posti Borkum realizzato negli anni Settanta da Johan Bertil Häggström, rivestito in pelle, con dettagli cromati e forme rilassate. Una poltrona della collezione Borkum oggi costa poco meno di 1.100 euro mentre il divano a tre posti può arrivare, se in buone condizioni, a costare circa 3.651 euro.