È morto un grande volto della Formula 1, anche Leclerc con le lacrime agli occhi 16 Agosto 2025 di Alessio CherubiniTutto l'ambiente di Maranello è sconvolto dopo la triste notizia della scomparsa di un volto storico della scuderia: tutti in lacrime eeeÈ morto un grande volto della Formula 1, anche Leclerc con le lacrime agli occhi (Screenshot da profilo X @PieroLadisa) – Diregiovani.iteeeAddio a Rolando Levoni, oltre 30 anni in FerraritttAddio a Rolando Levoni, oltre 30 anni in Ferrari (Screenshot da profilo X @LH44NEWS) – Diregiovani.itddd