“È finita”, bomba Hamilton: la F1 perde uno dei più grandi di sempre

La stagione ancora in corso ha visto in queste settimane una lunga e meritata pausa per i piloti ed alcuni di loro avranno modo di rinfrescarsi le proprie idee. Uno su tutti è il pluricampione Lewis Hamilton, autore probabilmente della peggior stagione della sua straordinaria carriera. In molti credevano che il passaggio alla Ferrari fosse una grande cosa per pilota e vettura, ma le cose al momento non si sono affatto rivelate cosi.

Il noto campione – ex Mercedes e McLaren – ha faticato molto finora e dopo metà stagione non è mai stato davvero in lotta. Non solo è nelle retrovie del circuito ma è quasi sempre nettamente sotto nel confronto con il compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc. Ed ora in molti si fanno domande su cosa potrebbe accadere quest’anno ed eventualmente l’anno prossimo. Lo stesso Hamilton è stato piuttosto criptico a riguardo.

In uno degli ultimi Gran Premi Lewis è apparso scatenato, ha commentato il momento no ed ha addirittura invitato – nel corso di un lungo sfogo – la Ferrari a mandarlo via. Una situazione inaspettata e per certi versi drammatica anche se poi ha cambiato leggermente il tiro; nelle ultime ore sono arrivate pesanti dichiarazioni ed ora il futuro del talento della scuderia di Maranello resta in bilico. A parlare di Lewis questa volta è stato l’ex team principal della Haas Guenther Steiner.

Hamilton distrutto, la sentenza allarma i tifosi Ferrari

Steiner è intervenuto su Hamilton chiarendo ai microfoni di Web.de: “Al momento non è inutile ma sicuramente non sta facendo quello che ci si aspettava da lui” e in effetti Lewis non ha mai vinto (se non in una sprint) e non è mai salito sul podio, un vero disastro per la Ferrari. L’ex dirigente ha spiegato:

“Il fatto è che non sta ingranando alla Ferrari, il confronto diretto con il suo compagno di squadra è sempre più eloquente. E li si vede, Leclerc è migliore e allo stato attuale delle cose semplicemente lui non ha mantenuto le aspettative”. Una sentenza diretta e che allarma in vista del futuro ma non è affatto finita qui.

Per Steiner il prossimo anno sarà fondamentale visto il cambio del regolamento e su Hamilton è stato piuttosto schietto: “Se le regole 2026 non funzionano per Hamilton, allora possiamo dire che è finita”, chiudendo di fatto ai sogni iridato del pluricampione britannico.