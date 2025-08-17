Colpo Nico Paz, si chiude a poco meno di 50 milioni

Il progetto Como. Il mentore Fabregas. Quel sogno chiamato Real Madrid, club che in qualsiasi momento, ancora nelle prossime due estati, può riprenderselo per averlo tra le proprie fila. E poi lui, straordinario talento nato in Spagna ma di nazionalità argentina, che ha conquistato davvero tutti dopo appena un anno di Serie A.

Parlare delle potenzialità di Nico Paz è un esercizio difficile, che lasceremmo volentieri a chi lo conosce meglio di chiunque altro, dato che sta contribuendo a plasmarlo come calciatore anche funzionale alla squadra, e non solo geniale nelle singole giocate individuali. Dopo esser entrato nel mirino dei due club milanesi sin dalla scorsa sessione invernale di scambi, il classe 2004 ha confermato i suoi enormi progressi disputando una seconda parte di stagione anche migliore della già scintillante prima.

Inevitabilmente, le sirene hanno iniziato a suonare anche dall’estero. Dall’Inghilterra ma anche dalla stessa Spagna, dove come detto il Real Madrid controlla di fatto il suo cartellino, potendo godere anche del 50% della futura eventuale rivendita del giocatore da parte del Como.

Rimasto in riva al celebre e famoso lago anche perché consapevole della bontà del percorso tecnico intrapreso con l’allenatore catalano (che ha usufruito anche di un ricco mercato in entrata), Nico Paz è in questi giorni oggetto di lusinghe davvero concrete. Oltre che milionarie.

Nico Paz, il Tottenham ci riprova: offerta al rialzo

Reduce dal recentissimo esordio vincente in Premier League grazie al 3-0 ottenuto ai danni del Burnley, ma forse ancora un po’ deluso dal beffardo andamento della Supercoppa europea persa in modo rocambolesco contro il PSG, il nuovo Tottenham di Thomas Frank deve ancora trovare il vero erede del leggendario Heung-Min Son, che giusto qualche settimana fa ha dato il suo commosso addio agli Spurs dopo un decennio di onorata militanza.

La dirigenza londinese nei giorni scorsi ha provato un primo approccio ufficiale, rispedito al mittente, per il talento ispano-argentino del Como: 40 milioni di euro. Ritenuti non sufficienti dalla ricca proprietà del club.

Non soddisfatto ovviamente dell’esito dii una trattativa stroncata sul nascere dalla controparte, gli Spurs intendono riprovarci alzando non di poco la loro proposta: è già pronta una valigetta con 41 milioni di sterline, che al cambio significano poco meno di 48 milioni di euro.

I lariani, che avevano già comunicato la volontà di non privarsi del gioiello a meno che non fossero arrivate proposte nell’ordine dei 70 milioni, dovrebbero declinare l’offerta ancora una volta. Anche se forse, prima o poi, il Tottenham potrebbe far breccia direttamente nella volontà del campioncino nato a Santa Cruz de Tenerife.