Cambia tutto per la Juve: si rompe il crociato e starà fermo 6 mesi

Il calciomercato è ancora nel pieno e diverse squadre sono più attive che mai. Una delle squadre più attive è la Juve di Igor Tudor che ancora deve completare la rosa in vista della prossima stagione. Ci sono diversi nomi con il futuro ancora in bilico, la società deve fare ancora alcuni acquisti ma intanto deve liberarsi di alcuni profili in uscita.

In primo luogo occhio ai casi di Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, profili ai margini del club anche se con situazioni completamente diverse. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo mega contratto da 12 milioni annui, l’ipotesi più probabile per lui è la permanenza da separato in casa. Abbastanza diversa invece la situazione relativa al centrocampista brasiliano.

La Juve lo ha pagato oltre 50 milioni di euro ed ora vuole venderlo senza fare minusvalenza, ma la trattativa con il Nottingham Forrest procede ancora a rilento. Intanto però il club bianconero deve liberarsi di altri profili ed ora un grave infortunio può portare ad un importante cambiamento di mercato con un club pronto ad intervenire su un giocatore della società bianconera. La Juve osserva e potrebbe mandare in prestito il giovane talento Adzic.

Mercato Juve, l’addio in prestito ora è possibile

Il giovane talento della Juve Vasilije Adzic è un giocatore molto talentuoso classe 2006 ed ora potrebbe partire in prestito. Come riportano alcuni media l’Hellas Verona sarebbe pronto a chiedere il prestito del giocatore montenegrino e provare cosi a lanciarlo in serie A. Tutto è nato subito dopo il grave infortunio occorso al trequartista del club scaligero Suslov, giocatore infortunatosi nelle ultime ore e che ha riportato la rottura del legamento crociato.

Insomma Adzic potrebbe salutare e la Juve avrebbe aperto alla possibilità di mandarlo in prestito. Il giocatore piace a Tudor ma allo stesso tempo in questa stagione il club bianconero non può permettersi di lanciare giovani e cosi prende piede l’opzione prestito con i bianconeri potrebbe valorizzare l’ennesimo giovane talento.

La Juve avrebbe aperto al prestito secco del giocatore e Verona è una piazza gradita. L’infortunio grave occorso a Suslov apre le porte al giocatore che sicuramente avrebbe più spazio con la maglia del club scaligero, e l’affare sembra essere al momento davvero a buon punto. Vedremo nei prossimi giorni se si chiuderà o meno.