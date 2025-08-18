Berrettini, arriva l’annuncio sull’addio al tennis: tifosi scioccati

Anche qui a Cincinnati assisteremo alla finale tanto attesa, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, quarta finale consecutiva in pochi mesi. Il fenomeno azzurro sta riscrivendo la storia del tennis italiano ma non dobbiamo dimenticare tennisti che ci hanno tenuto in alto nei momenti di difficoltà e uno di questi è sicuramente il tennista romano Matteo Berrettini.

Tutti noi ricordiamo la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic, le vittorie al Queen’s e tornei dove l’azzurro ha mostrato il suo grande talento. Negli anni Berrettini è finito però spesso nel mirino della critica per alcune sue situazioni ed anche quest’anno si è parlato molto delle difficoltà di Matteo, costantemente in crisi e che nelle ultime ore ha confermato che non sarà presente agli Us Open, ultimo torneo dell’anno dello Slam.

Insomma un’annata difficile e il campione azzurro non gioca da Wimbledon dove perse al primo turno contro il polacco Majchrzak, e apparve abbastanza scontento e in difficoltà mentale a fine match. Va chiarito infatti che Matteo Berrettini non è al momento infortunato e che il problema – come ha più volte sottolineato – ora è nella testa. Nelle ultime ore il giornalista Guido Monaco ha parlato nel podcast Tennismania, in onda sul canale Youtube di Oasport, le sue parole su Berrettini sono nette.

Ritiro Berrettini, è tutto vero: le parole lasciano l’amaro in bocca

Tanti i temi trattati da Monaco che ha chiarito il suo pensiero ed ha svelato cose su Sinner, su Jasmine Paolini e ovviamente su Matteo Berrettini, al momento fermo e che sta provando a risalire la china. Parlando dei problemi dell’azzurro Monaco ha chiarito: “Matteo sta vivendo un momento personale molto difficile, si tratta di un atleta svuotato da tutte le motivazioni e dalla voglia di riprovarci”, e il giornalista ha continuato:

“Io spero di sbagliarmi e di vederlo in azione magari in Coppa Davis in Italia, anche perchè prima dei problemi di Madrid aveva un percorso da giocatore di livello alto”. Monaco ha poi parlato dell’ipotesi ritiro di cui si è discusso nelle ultime settimane e riguardo ciò ha comunque voluto avvisare:

“Ci tengo a dire che se domani Matteo smette di giocare, lui ha fatto una super carriera e prima di Sinner ha portato in altissimo i colori italiani. Merita solo grande rispetto” la chiosa per chiudere sulle polemiche sul rendimento dell’azzurro.