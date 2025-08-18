Lacrime per Re Carlo, arriva lo straziante messaggio davanti a tutti

«Mai lamentarsi, mai spiegare». A lungo, per settant’anni, il motto (non scritto) della Regina Elisabetta ha caratterizzato l’aplomb della Corona britannica. Impassibilità, compostezza, controllo delle emozioni in pubblico. Lo stile della Casa Reale è diventato proverbiale. Ma la vita passa e le cose, soprattutto quando c’è il dolore di mezzo, possono cambiare. Anche quelle che sembrano scolpite nel marmo.

Non un mistero che i tanti dolori dei Royals – a partire dalla malattia che ha colpito praticamente in contemporanea Carlo e Kate – abbiano segnato in profondità la monarchia, messa duramente alla prova. I sovrani d’Inghilterra si sono scoperti vulnerabili e hanno deciso di non nascondere più la loro umanità. Un’ulteriore prova del nuovo corso è giunta di recente.

Un momento di profonda commozione ha avuto luogo durante una cerimonia per l’ottantesimo anniversario della vittoria sul Giappone. Un messaggio inaspettato ha mostrato, una volta di più, il lato umano dei sovrani britannici, che non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Lacrime che parlano più di mille parole per Carlo e Camilla

Il rigido protocollo che a lungo è stato uno dei marchi di fabbrica della famiglia reale britannica ha vacillato potentemente lo scorso sabato 16 agosto quando, nel corso di una cerimonia ufficiale nello Staffordshire, Carlo e Camilla non sono riusciti a trattenere le lacrime, sopraffatti dall’emozione davanti a una platea di veterani e militari in occasione dell’evento celebrativo per l’ottantesimo anniversario della vittoria del Regno Unito e degli Alleati sul Giappone.

Tutto è successo nel momento in cui a parlare è stato il capitano Yavar Abbas, veterano di 104 anni. L’ex militare nato nell’allora India britannica avrebbe dovuto leggere un breve intervento sulla sua esperienza durante la Seconda Guerra mondiale. Abbas è stato uno dei 2,5 milioni di soldati indiani che scelsero di arruolarsi nell’esercito indiano-britannico malgrado la loro patria fosse ancora sotto la dominazione dell’impero, nella speranza di ottenere l’indipendenza dopo la guerra, come era stato loro promesso.

L’anziano ex militare però ha deciso di parlare a braccio e guardando i due sovrani ha pronunciato parole di elogio per «Re Carlo e la sua amata regina Camilla per essere presenti qui oggi, nonostante Sua Maestà sia ancora in lotta contro il cancro». Parole dirette e sincere, piene di empatia, che hanno subito fatto breccia nel protocollo reale. Carlo e Camilla si sono visibilmente commossi, toccati nel profondo.

Gli occhi lucidi dei due sovrani parlavano più di mille parole. Il capitano Abbas ha ricordato di avere egli stesso lottato contro il cancro una trentina di anni fa. «Ma ora, grazie a Dio, il tumore non è riapparso negli ultimi 25 anni», ha concluso il veterano ricevendo un applauso caloroso da parte della folla.