Sinner, clamorosa decisione a poche ore dalla finale di Cincinnati

C’è davvero grande attesa in tutto il mondo per la finale – in scena stasera – tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ennesimo atto di una rivalità che sta letteralmente appassionando tutti i tifosi sportivi, italiani e non. Il numero uno contro il numero due e ci troviamo dinanzi alla quarta finale consecutiva, dopo le sfide tra Roma, Roland Garros ed infine il torneo di Wimbledon. E ora siamo al quarto atto.

Rispetto alle altre sfide ci troviamo sulla superficie preferita del campione di Sesto Pusteria, grande favorito per la sfida odierna. Alcaraz è chiamato a ribaltare i pronostici ed una vittoria potrebbe cambiare le gerarchie dello scenario mondiale Atp: di fatto con due successi a Cincinnati e agli Us Open il fenomeno spagnolo tornerebbe ufficialmente numero uno al mondo, fermando cosi il dominio incontrastato di Jannik, numero uno da oltre 60 settimane.

C’è curiosità ma intanto Sinner parte favorito, Alcaraz è chiamato a reagire dopo Wimbledon e una reazione sulla superficie preferita di Jannik sarebbe un’importante botta nella loro rivalità. Ma a poche ore da Cincinnati arriva un’interessante notizia riguardo il fenomeno azzurro, occhio a quello che sta succedendo.

Rivoluzione Sinner, la decisione lascia increduli

Quest’anno l’Us Open ha dato il via ad una nuova particolare competizione, un doppio misto di soli 2 giorni con un ricco montepremi e che vedrà in campo tutti i big. Dalle coppie Alcaraz/Raducanu a Fritz/Rybakina e non poteva non esserci il numero uno al mondo Jannik Sinner. Negli ultimi giorni abbiamo visto il forfait di Emma Navarro che doveva fare coppia con Sinner ma alla fine ha preferito cambiare e parteciperà al torneo Wta di Monterrey.

Inizialmente si pensava che Sinner abdicasse ma alla fine – probabilmente anche sotto forcing degli organizzatori dell’evento – il campione azzurro parteciperà al torneo e lo farà con una partner d’eccezione. Sinner farà coppia con la campionessa di doppio Katarina Siniakova, oro alle Olimpiadi di doppio misto. E nelle ultime ore è stato effettuato anche il tabellone con Sinner e la partner ceca che affronteranno al primo turno Belinda Bencic e Alexander Zverev, in un vero e proprio big match.

In chiave doppio interessante anche la sfida che vedrà protagonisti i nostri Errani e Vavassori contro Elena Rybakina e Taylor Fritz e il montepremi porterà a una di queste sedici coppie ben un milione di dollari.