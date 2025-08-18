Milan bruciato, Vlahovic in un’altra grande di Serie A: 22 milioni più bonus

Occhio al futuro dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore è spuntata una pista davvero sorprendente.

Colpo di scena riguardo il futuro dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic. Il giocatore potrebbe stavolta davvero salutare e finalmente potrebbe terminare la telenovela dell’estate, l’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2026 con la Juve e si valutano cosi possibili alternative per il suo futuro, per non terminare a scadenza.

Vlahovic percepirà in questo ultimo anno a Torino ben 12 milioni di euro annui e per questo si valutano possibili alternative, la Juve vuole cederlo e il giocatore non vuole rinunciare al suo lauto stipendio ma nelle ultime ore si è aperta una possibilità intrigante e che va oltre l’aspetto economico. Se il Milan sembra ormai orientato a puntare su Rasmus Hojlund diversa è la situazione di un’altra big di serie A ed occhio quindi al mercato in questi giorni.

Nelle ultime ore sono arrivati importanti rumors riguardo l’infortunio di Romelu Lukaku e secondo alcune indiscrezioni – come raccontato dal giornalista Matteo Moretto – il belga potrebbe restare fuori per oltre tre mesi. Una mazzata pesante e il 2025 del giocatore potrebbe cosi essere già finito e il Napoli costretto ad intervenire sul mercato. Al momento Vlahovic non ha mai aperto davvero alla possibilità di lasciare subito riducendosi cosi l’ingaggio ma ora occhio e il mercato della Juve potrebbe legarsi indissolubilmente a quello dei campioni d’Italia.

Sorpresa Vlahovic, ci pensano seriamente: l’offerta è possibile

Dusan Vlahovic è ormai ai ferri corti con la Juve. Se resterà lo farà da separato in casa e lo dimostrano anche gli ultimi fischi nell’amichevole tra Juve A e la squadra NextGen dove neanche il gol è bastato ad allentare il fastidio dei tifosi, stufi e che vorrebbero una sua cessione. Per questo occhio all’opzione Napoli per il forte attaccante serbo.

22 milioni di euro più bonus l’offerta del Napoli che vorrebbe un giocatore di livello per giocare serie A e specialmente fase a gironi di Champions League dove mancherà appunto Romelu Lukaku, probabilmente alle prese con un grave infortunio. L’unico reale problema è l’ingaggio con il Napoli che non offre neanche metà dell’ingaggio al giocatore che dovrà fare una scelta di vita e carriera.

La possibilità di lavorare con Antonio Conte e di giocare la Champions e il campionato da protagonista potrebbe tentare il giocatore e la Juve non ha molte possibilità sulla destinazione. L’accordo non è utopia, occhio al mercato e Vlahovic potrebbe presto vestire la maglia azzurra.

