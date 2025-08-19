“Lookman all’Inter”, nuovo ribaltone a 4 giorni dall’inizio del campionato

Quattro giorni e comincerà ufficialmente il campionato di serie A ma intanto proseguono i rumors di calciomercato e tutte le squadre sono al lavoro per accontentare le richieste di tecnico e tifosi. Chi vive una fase di stallo è senza dubbio l’Inter con Ademola Lookman che rappresenta la telenovela dell’estate ed i nerazzurri sono fermi ormai da settimane.

La società milanese ha fallito alcuni obiettivi di mercato, basti pensare al rifiuto per Konè della Roma ma non è l’unico e diverse trattative sono sfumate in maniera lampo, o anche durando settimane. Il caso più eclatante è senza dubbio quello relativo a Lookman, obiettivo prioritario dei nerazzurri e che ormai sembra essere sfumato. Nelle ultime ore infatti – riporta Sky Sport – Lookman ha deciso di rientrare in Italia ed ormai si è capito che la trattativa tra le parti è conclusa.

L’Atalanta non se l’è sentita di privarsi del suo miglior giocatore, specialmente dopo la cessione di Retegui. Una decisione sorprendente per i tifosi con l’Inter che ha venduto Zalewski all’Atalanta per 17 milioni ed il tifo del club milanese pensava ad un improvviso cambiamento tra le parti, ma al momento non sembrerebbe cosi. C’è però invece chi crede ancora a questa trattativa e le ultime parole lasciano tutti davvero di stucco.

Mercato Inter, che succede con Lookman? L’annuncio lascia increduli

In molti stanno parlando della trattativa Lookman e di come Atalanta e Inter hanno gestito questi rumors di calciomercato. L’ex giocatore e ora opinionista Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Non Solo Calciomercato, trasmissione in onda su Rai 2 ed ha dato un punto di vista sorprendente sula questione:

“Io per Lookman sono dalla parte dell’Atalanta per come ha gestito tutta la situazione. Ha tutti i miei pensieri positivi ma sono convinto che alla fine del mercato il giocatore andrà all’Inter”. Un messaggio sorprendente rispetto al pensiero altrui e le parole di Collovati danno nuova linfa e nuove speranze ai tifosi.

In questo momento il pensiero della società è quello di rinforzare altri reparti, cercare un difensore di livello giovane e un centrocampista più dinamico, giocatori che possano garantire qualità ma sicuramente quantità alla squadra. E Collovati ha chiarito cosi:

“Quella di Zalewski potrebbe essere una prima mossa, averlo venduto all’Atalanta. Però l’Inter ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo, assolutamente. Ecco con questo giocatore può fare il salto di qualità”, chiude cosi l’ex giocatore.