Cambiano i limiti di velocità in autostrada: la nuova regola

Da diversi anni si parla di innalzare il limite di velocità sulle autostrade italiane. L’idea non è nuova. Se ne discute da più di un ventennio. Il dibattito ha preso forza nel 2018, su spinta dell’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, adesso alle infrastrutture e trasporti, è tornato sul tema nel 2023. Con quali argomenti?

Secondo i sostenitori dell’innalzamento dei limiti di velocità le moderne tecnologie dei veicoli e la qualità di alcune tratte autostradali basterebbero a giustificare un aumento selettivo della velocità. Una modifica al Codice della Strada del 2002 ha effettivamente aperto a questa possibilità, ma per una serie di ragioni (costi troppo elevati per l’adeguamento delle infrastrutture, criteri tecnici eccessivamente stringenti, preoccupazioni legate alla sicurezza stradale, ecc.) la legge è rimasta inapplicata.

Come detto, nel 2023 Salvini ha rilanciato la proposta parlando di test sperimentali su tratti pilota. Ma la cosa è rimasta lettera morta. Nessuna autostrada italiana ha ricevuto l’omologazione ufficiale che permetterebbe a tutti gli effetti di cambiare i limiti di velocità almeno su alcuni tratti autostradali. Non così in un altro Paese europeo.

Nuovi limiti di velocità in autostrada, ecco chi cambia

Le difficoltà di queste sperimentazioni non sono poche e in Italia ancora non si è fatto niente. Un altro Paese europeo invece si è mosso da tempo in questa direzione. Ci riferiamo alla Repubblica Ceca, dove presto si potrà viaggiare a 150 chilometri orari in autostrada anziché ai canonici 130 orari. Anche Praga ha dovuto posticipare diverse volte l’avvio dei test, ma adesso tutto sembra essere pronto per la partenza del test pilota.

Tra settembre e ottobre partirà la simulazione sull’autostrada D3 (Dálnice 3) che unisce Praga alla città austriaca di Linz. In questa fase sperimentale il nuovo limite di 150 km/h riguarderà solo il rettilineo di 50 chilometri nel tratto autostradale compreso tra Planá nad Luznicí e Ceské Budějovice. Nel 2023 la Repubblica Ceca ha approvato una legge che permette di elevare il limite in presenza di determinati requisiti.

Questa possibilità è prevista anche dal Codice della Strada italiano. Il nostro Paese potrebbe portare fino a un massimo di 150 km/h orari i limiti di velocità in autostrada se sono presenti queste caratteristiche: tre corsie per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza; apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su specifici tratti.

Occorre poi che ci siano presenti anche caratteristiche progettuali e del tracciato sicure, dati favorevoli sugli incidenti dell’ultimo quinquennio, installazione di apposita segnaletica e, infine, intensità del traffico e condizioni meteorologiche prevalenti idonee. Anche l’Austria aveva provato una sperimentazione simile a quella ceca, portando il limite in autostrada a 140 km/h su alcuni tratti prima di fare retromarcia davanti all’aumento delle emissioni inquinanti.