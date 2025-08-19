Us Open, è ufficiale: Sinner ci rinuncia

In molti non vedevano l’ora di assistere all’ennesima finale ma stavolta le cose non sono andate come previsto. La finale del Cincinnati Open 2025, torneo che vedeva protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è terminato dopo pochi minuti; il fenomeno azzurro ha accusato alcuni problemi fisici e si è ritirato sul risultato di 5 a 0 per il tennista spagnolo, alla sua prima vittoria nel torneo.

Esito negativo quindi per Sinner che perde punti e perde la possibilità di difendere il titolo con Alcaraz che si avvicina sempre più. Ora il tennista iberico ha la possibilità di superare l’avversario ed una vittoria agli Us Open gli permetterebbe di scavalcarlo definitivamente in classifica e tornare cosi numero uno al mondo. Insomma una sconfitta che fa male ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni dell’azzurro.

Il tennista ha accusato un malore fisico, non è chiaro se si tratti di un colpo di caldo o di una forte influenza ma ciò lascia i tifosi preoccupati in vista degli Us Open, torneo alle porte. Sinner difende il titolo a New York, si tratta del numero uno in classifica e senza vittoria del torneo quasi sicuramente perderà il primato. E nelle ultime ore è arrivata la conferma su un ritiro che ormai appariva come d’obbligo, ora è ufficiale.

Niente Sinner, l’azzurro salterà il torneo a New York

Sinner era uno degli uomini più attesi nel torneo di doppio misto di New York, evento che andrà in scena oggi e domani. Ovviamente visto le problematiche delle ultime ore l’azzurro ha deciso di rinunciare e riposare per circa una settimana in vista del debutto a Flushing Meadows e c’è preoccupazione riguardo le sue condizioni.

La sua presenza nel torneo non risulta in dubbio ma intanto è confermato il suo forfait agli Us Open nella categoria doppio misto dove già nelle ultime ore l’azzurro era alle prese con un vero e proprio mistero. Inizialmente Jannik doveva disputare il torneo insieme ad Emma Navarro, poi invece l’americana ha dato forfait ed al suo posto doveva giocare la campionessa di doppio Siniakova. Ora però arriva il forfait di Sinner e cambia tutto.

L’azzurro ha considerato comunque positiva la settimana di Cincinnati ed è pronto: “Lo Us Open sarà un torneo molto duro, ma allo stesso tempo lo attendo con impazienza. Amo gli Slam, sono i tornei principali per la mia carriera, ora il recupero è la cosa più importante”, chiude il tennista.