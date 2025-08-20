Capelli rovinati dopo un’intera estate? Ecco cosa fare per averli sani e forti

Capelli completamente rovinati dopo l'estate? Ecco i consigli giusti da seguire per prendersene cura e farli ritornare ad essere sani, forti e lucenti.

Siamo ormai arrivati agli ultimi scorci di questa lunga e calda estate. In molti sono già tornati alla normalità e altri lo faranno a breve. Ora non resta che rimettersi in riga e riprendere man mano con la solita routine. Una delle prime cose da fare, una volta tornati a casa, e prendersi cura dei propri capelli che dopo un’estate intera non sono proprio nella loro forma migliore.

L’esposizione prolungata al sole, al cloro e alla salsedine può rendere i capelli opachi, crespi e fragili. Una volta rientrai alla normalità quindi, arriva il momento di coccolarli con una routine mirata che li riporti in salute ed elimini quell’aspetto terribile in cui si ritrovano. Ecco perché sarà importante iniziare sin da subito, in modo tale da riuscire quanto prima a riparare gli effetti devastanti di un’intera stagione.

Come prendersi cura dei capelli rovinati dal sole, dal cloro e della salsedine

Una delle prime abitudini che si dovrebbero avere quando si va in spiaggia o in piscina, è quella di risciacquare i capelli con acqua dolce dopo ogni bagno e di usare la giusta protezione. In questo modo, si riusciranno a limitare i danni e sarà più facile ristrutturare e nutrire i capelli. Una volta fatto questo, si dovrà poi agire in casa in modo mirato e seguendo la propria tipologia di capelli.

Ma cosa bisogna fare quindi per prendersi cura dei capelli rovinati? La prima cosa da fare è ovviamente non stressarli ulteriormente, quindi, niente code di cavallo, chignon e quant’altro, ma soprattutto niente piastre liscianti e arricciacapelli. Lo step successivo è scegliere uno shampoo delicato, con formulazioni idratanti e privi di solfati aggressivi. Ingredienti come aloe vera o pantenolo calmano il cuoio capelluto e ritrovano morbidezza alle lunghezze. Usare acqua tiepida o fredda e massaggia delicatamente il cuoio capelluto per eliminare residui senza stressare la fibra capillare.

Dopo lo shampoo, applicare un balsamo nutritivo su lunghezze e punte, e lasciare in posa qualche minuto. Una volta a settimana, dedicare uno spazio a una maschera intensa a base di oli naturali (argan, cocco, jojoba), burro di karité o cheratina, che aiuta a ricostruire la cuticola danneggiata. Infine, un semplice taglio delle punte danneggiate può fare miracoli: eliminare le doppie punte, infatti, attenua l’effetto sfibrato e favorisce una crescita sana. Anche pochi centimetri possono fare grande differenza.