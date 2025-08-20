Avviso Inps, pochi istanti e ottieni 1500 euro sul conto: chi ne ha diritto

L'ente previdenziale ha reso note le modalità e le scadenze per avere un contributo di 1500 euro sul conto. Ecco chi potrà beneficiarne.

Un nuovo avviso da parte dell’INPS segnala l’apertura di una procedura che in poco tempo permette di accedere a un contributo economico fino a 1.500 euro sul proprio conto. Si tratta, lo diciamo subito, di una misura che si rivolge a chi attraversa un momento di estrema difficoltà. L’obiettivo è quello di supportare in maniera concreta chi versa in una situazione difficile.

È possibile accedere alla misura in maniera rapida e veloce. Non serviranno che pochi minuti online, usando le proprie credenziali digitali per presentare la domanda e avere fino a 1500 euro sul conto. Seguirà, se la domanda è stata presentata correttamente, una comunicazione ufficiale da parte dell’INPS con l’esito della procedura e le indicazioni per utilizzare il beneficio.

Ci riferiamo al cosiddetto “bonus psicologo”. L’INPS ha divulgato le date di inizio e fine per la presentazione della domanda di contributo per le spese di psicoterapia. L’ente ha reso note anche le modalità di invio delle richieste. Il sussidio permette di accedere fino a un importo di 1500 euro per prendersi cura del proprio benessere psicologico. Ecco chi ne ha diritto.

Come ottenere il bonus fino a 1500 euro dell’INPS e chi spetta

Il bonus psicologo 2025 mira «a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica». Anche dopo la fine dell’emergenza Covid il bonus è stato confermato, alla luce della sempre crescente diffusione di disturbi psichici tra la popolazione.

Hanno diritto a usufruire del bonus psicologo le persone che si trovano in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo può essere impiegato per coprire le spese relative a sessioni di psicoterapia a svolgersi presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi.

A quanto ammonta il Bonus psicologo 2025? L’importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario è pari a 1.500 euro totali. Per ogni seduta vengono riconosciuti fino a 50 euro. Le domande per il bonus psicologo vanno presentate esclusivamente online. Bisognerà accedere al servizio dedicato al “Contributo sessioni psicoterapia” selezionando poi “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

Quanto alle scadenze per la presentazione delle richieste, le domande andranno presentate – sulla piattaforma INPS o tramite Contact Center Multicanale (numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento – a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025. Per accedere al bonus psicologo occorre essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 50 mila euro.