Pogacar è sparito, spunta un messaggio da brividi: tremano i tifosi

Quando parliamo di Tadej Pogacar trattiamo di una vera e propria leggenda dello sport e in particolare del ciclismo e il campione sloveno viene visto come l’erede di fenomeni come Marco Pantani e soprattutto di Eddy Merckx. Per molti Pogacar è l’unico in grado di poter seguire le orme del fenomeno e parliamo già di un atleta con migliaia di seguaci ovunque.

Lo abbiamo visto vincere in passato al Giro d’Italia e negli altri anni – cosi come quest’anno – al Tour de France ed i fan lo hanno ammirato in diverse fasi. Tadej attacca ovunque, sia in pianura che in salita, non ha problemi a fare la differenza nelle corse da un giorno ed in quelle a tappe ma allo stesso tempo abbiamo notato un cambiamento negli ultimi tempi, quasi come se la passione stia svanendo pian piano.

Pogacar vince sempre e ad un certo punto è apparso quasi stufo, la situazione sembra degenerare e nell’ultimo Tour de France ha rilasciato dichiarazioni criptiche parlando del suo futuro, dicendo addirittura di contare gli anni che lo separano al ritiro. Nelle ultime ore sono arrivate nuove importanti dichiarazioni criptiche e si discute ancora del suo futuro e potrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena, ecco cosa sta succedendo.

Ultim’ora Pogacar, la decisione è presa

Tadej Pogacar ha vinto tanto negli ultimi anni ed ha dominato l’ultimo Tour de France, facendo letteralmente il vuoto. Il ciclista sloveno non corre dallo scorso 27 Luglio e non sono previsti rientri immediati con l’atleta che si gode meritate vacanze e che potrebbero essere addirittura più lunghe del previsto.

L’idea di Pogacar è addirittura tornare direttamente a fine Settembre e ripartire cosi con il continuo di questa stagione. Nelle ultime ore l’atleta si è presentato in un evento pubblico ma non che lo riguardava personalmente, ovvero al Giro di Normandia femminile dove sta correndo la sua fidanzata, Urska Zigart. Tadej non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma ha dato un segnale chiaro mediante il suo abbigliamento.

Una tuta con la semplice scritta ‘Non disturbare’, un chiaro messaggio per il campione sloveno, il ciclista è stato capace di vincere ovunque o quasi quest’anno ma ora l’atleta vuole riposare e ha chiesto apertamente di non esser disturbato e di poter godersi finalmente qualche settimana di riposo.