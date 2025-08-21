Allegri lo sbatte fuori: risoluzione del contratto col Milan

Importanti novità in casa Milan. Il club rossonero è pronto ad una piccola rivoluzione e intanto c'è l'ennesimo addio.

Ultimi giorni di mercato e il Milan lavora in vista della nuova stagione. Dopo il debutto in Coppa Italia contro il Bari è tempo di partire con il campionato e i rossoneri hanno un debutto abbastanza agevole contro il neo promosso Cremonese, sfida che desta comunque piuttosto curiosità.

I tifosi vogliono vedere all’opera la nuova formazione rossonera anche se la stella Rafa Leao non sarà a disposizione. Il portoghese ha prima segnato e poi è uscito per infortunio contro il Bari e quindi mancherà nella prima e forse nel secondo turno di serie A, e intanto la società sta lavorando per rinforzare la rosa e in particolare l’attacco.

Nelle ultime ore il club rossonero è avanzato in maniera netta per Victor Boniface, giocatore che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen, un prestito con diritto a 30 milioni di euro. Ma a quanto pare i rossoneri non vogliono fermarsi e potrebbe arrivare un altro grande colpo in attacco, la società valuta varie opportunità. Mercato in entrata e non solo, il Milan lavora in uscita e nelle ultime ore sta perfezionando un addio, un giocatore da tempo non più nei piani del club rossonero.

Addio Milan, stavolta è finita: separazione con l’attaccante

Il giorno del suo arrivo a Milano c’erano grandi aspettative su di lui e invece Divock Origi non ha mai realmente funzionato ed anzi è stata una delle più grandi delusioni degli ultimi anni. La società rossonera lo ha prelevato a zero dal Liverpool con un mega contratto ma paradossalmente questo contratto si è rivelato un completo autogol e sono ormai che il belga vive ai margini della rosa.

Nelle ultime ore però il Milan ha fatto importanti passi avanti e si è ormai arrivati alla conclusione della vicenda. Come riporta la Gazzetta dello Sport le parti sono vicinissime all’accordo con una rescissione consensuale, al giocatore vedrà dato solo meno della metà come liquidazione dal contratto in essere e allo stesso tempo Divock potrà scegliersi la nuova destinazione.

L’avventura di Origi in rossonero è stata piuttosto deludente, il Milan lo ha ceduto in prestito al Nottingham due anni fa mentre lo scorso anno il giocatore è rimasto fuori rosa per tutta la stagione. Ora Origi è pronto per una nuova avventura e il Milan lavora per chiudere il contratto e risparmiare comunque qualche milione di euro.