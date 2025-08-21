Le sue dimensioni possono ingannare, ma un suo morso può fare davvero male: se lo vedi scappa

A un occhio inesperto potrebbe sembrare una presenza tutto sommato innocua, minuscola e quasi discreta al punto da confondersi nella vegetazione. Ma dietro questa apparenza ingannevole si cela un insetto dal quale è meglio non farsi mordere. Il suo morso infatti sorprende per l’intensità e in casi come questi è decisamente meglio armarsi di prudenza.

La prudenza è la prima linea di difesa. Meglio osservarlo da lontano e se necessario allontanarlo con una certa cautela senza toccarlo. Questo insetto non si rivela particolarmente aggressivo nei confronti dell’uomo. Il pericolo di essere morsi aumenta però se viene disturbato o toccato, senza contare che un incontro accidentale è sempre possibile.

Malgrado le sue dimensioni minute, sarà il caso di fare attenzione a questo insetto. Sotto le apparenze, lo abbiamo detto e lo ripetiamo può celarsi una vera e propria insidia da non sottovalutare.

Attenzione al morso di questo insetto: è davvero doloroso

Mai sentito parlare della cosiddetta «cimice assassina»? Il suo nome scientifico è zelus renardii. Si tratta di un insetto eterottero della famiglia Reduviidae. È originario del continente americano e deve il suo poco rassicurante soprannome alla letalità del suo metodo di caccia. La cimice assassina inietta nelle sue prede degli enzimi digestivi attraverso il suo doloroso pungiglione.

Così facendo la sostanza iniettata immobilizza la vittima e dissolve i suoi organi interni, permettendo alla cimice assassina di cibarsi dei liquidi risultanti. Il suo aspetto non è particolarmente appariscente. Lo zelus renardii non è più grande di 1,5-2 centimetri. Possiede un corpo allungato e ha occhi rossastri. Si può incontrare in estate sulle piante, nei giardini e nei campi, dove aspetta con pazienza che passi una preda.

Arrivata in Italia da pochi anni, la cimice assassina si trova in diverse regioni italiane (Lazio, Liguria, Sicilia, Sardegna e Basilicata). Questo insetto non è particolarmente aggressivo verso l’uomo, ma se disturbato o maneggiato senza cautela potrebbe farci saggiare il suo doloroso morso, perfino più intenso di una puntura di vespa e di ape.

Il morso della cimice assassina forma un pomfo arrossato e gonfio (edema) che si accompagna a un bruciore e a un prurito che possono prolungarsi anche fino a 15 giorni. Se ci imbattiamo in una cimice assassina, è importante non toccarla a mani nude e non schiacciarla. Meglio lasciarla in pace o, se la troviamo in casa, spostarla con cautela all’esterno posando un barattolo o un bicchiere sopra l’insetto e facendolo scivolare su un foglio così da intrappolarlo e liberarlo successivamente in giardino.