Ecco perché la nonna metteva sempre dell’ovatta nei cassetti: il metodo è geniale

Quando si tratta di trucchetti per la cura e per la pulizia della casa, spesso ci imbattiamo in rimedi fai da te piuttosto bizzarri. Alcuni, infatti, sono così strani da sembrare del tutto inefficaci, ma basterà provarli anche una sola volta, per rendersi conto che non è affatto così. Spesso si tratta di rimedi che si usavano un tempo, quando non c’era tutto il benessere di oggi e ci si doveva arrangiare con quello che c’era in casa.

Gli antichi rimedi naturali, sono una vera e propria arte che permettono di risolvere in casa le problematiche più insidiose. Ciò che li rende davvero speciali, non solo è la possibilità di non usare nulla di chimico, ma soprattutto perché permettono di poter risparmiare anche una bela cifra ogni mese sull’acquisto di prodotti che non sono nemmeno così necessari.

Ecco perché tutti dovrebbero mettere dell’ovatta nei cassetti

Uno dei problemi più comuni che si verificano in casa, soprattutto se particolarmente umida, è la presenza di cattivi odori all’interno dei cassetti. Un fastidio non da poco, in modo particolare quando questo va ad intaccare anche la biancheria che abbiamo all’interno. Ecco che quindi, per evitare che questo accada le nonne usavano un trucchetto geniale, ossia quello di mettere dell’ovatta nei cassetti.

Ma esattamente, come funziona questo metodo? La prima cosa da fare è procurarsi dell’ovatta e degli oli essenziali al mentolo. Una volta fatto questo, non si dovrà fare altro che versare 5-6 gocce di olio sul batuffolo di ovatta e inserire il tutto all’interno dei cassetti, precedentemente puliti e rimessi in ordine. Questo trucco, non serve solo a neutralizzare i cattivi odori, ma sarà anche perfetto per impedire la formazione d’insetti, come le tarme, ad esempio.

L’odore forte del mentolo, non solo aiuta a debellare definitivamente i cattivi odori, ma risulta essere anche un ottimo repellente naturale per tutti quegli insetti che amano nutrirsi della biancheria. Quindi, non resta che provarlo subito, per notare l’efficacia incredibile. Ma non è ancora tutto, perché questo stesso rimedio, potrà essere usato anche nelle scarpiere, negli armadi, nella credenza e in tutti quei luoghi dove si genera umidità e cattivi odori. Insomma, si tratta di un trucchetto davvero geniale, che risolverà in una sola volta e a costo zero due problemi davvero comuni in casa.