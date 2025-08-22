Controlla lo scontrino del supermercato: questa parte nasconde una sorpresa economica

Ammettiamolo: quanti di noi perdono tempo a controllare lo scontrino subito dopo aver fatto un acquisto? Con ogni probabilità ben pochi lo fanno. E così lo scontrino si candida per andare a raggiungere gli altri rifiuti nel primo cestino che ci capiterà a tiro. Cestinare subito lo scontrino, senza nemmeno degnarlo di una sbirciatina, però potrebbe farci perdere delle occasioni.

Dobbiamo tenere conto che lo scontrino del supermercato non rappresenta soltanto un pezzo di carta con codici e prezzi. Si tratta di uno strumento di tutela dei consumatori, cioè noi. Costituisce la prova dell’acquisto di un prodotto e può aiutarci a far valere i nostri diritti in caso di problemi. Non solo: può rivelarsi anche una fonte di risparmio.

La fretta o l’idea che lo scontrino in fin dei conti sia inutile scartoffia ci portano a non prestargli la benché minima attenzione. In realtà c’è più di un motivo che suggerisce di dare almeno un controllo rapido allo scontrino e sconsiglia di liberarsene il prima possibile. Una parte dello scontrino poi può nascondere una sorpresa economica. Ecco di cosa si tratta

Questa parte dello scontrino del supermercato può nascondere una sorpresa

Il primo motivo che rende utile controllare lo scontrino è la possibilità che ci sia stato un errore di battitura nel prezzo. Può succedere che il prezzo esposto sullo scaffale non corrisponda al prezzo battuto in casa. A norma di legge il consumatore ha il diritto di pagare l’importo più basso. Ma senza fare un rapido controllo non avremo alcuna prova in mano.

Lo scontrino poi può essere indispensabile per ottenere il reso o il cambio di un prodotto non corrispondente alle aspettative. Molti negozi non accettano restituzioni senza scontrino. Meglio allora attendere qualche giorno prima di sbarazzarsene. Controllare lo scontrino è buona norma anche in caso di promozioni, sconti immediati alla cassa o raccolte punti speciali. Non sempre queste condizioni vengono applicate in maniera corretta al momento di pagare e senza un controllo sullo scontrino rischiamo di pagare il prezzo pieno per un prodotto scontato.

In diversi supermercati ormai non si vendono soltanto generi alimentari, ma anche accessori tecnologici, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In casi come questi lo scontrino funge da prova d’acquisto ai fini della garanzia. Se un paio di cuffie cessano di funzionare o si rompono in un paio di settimane, esibire lo scontrino rende possibile ottenere la riparazione o la sostituzione gratuite.

Infine, non tutti sanno che lo scontrino può nascondere anche una vera e propria sorpresa economica. Ci sono catene di supermercati che stampano coupon e buoni sconto da impiegare negli acquisti futuri. Spesso questi codici di sconto sono posizionati nella parte inferiore dello scontrino. Un motivo in più per trattenere l’impulso che ci spinge a cestinarlo seduta stante.